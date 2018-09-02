الجيش الليبي يحاصر معاقل الجماعات الإرهابية شرقي البلاد

قال مسؤول المكتب الإعلامي في الكتيبة 276 مشاة، التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية المنذر الخرطوش، أمس السبت، إن قوات الجيش الليبي تقوم بمحاصرة الجماعات الإرهابية في منطقة المغار والمدينة القديمة بمدينة درنة الليبية شرقي البلاد.

بنغازي —سبوتنيك. وأكد الخرطوشي في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك أن "قوات الجيش الليبي التي تحاصر الجماعات الإرهابية بمدينة درنة المتواجدة في نهاية شارع المغار و زاوية بن عيسى بالمدينة القديمة قامت بالضغط المباشر فجر اليوم على تلك الجماعات الإرهابية".

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وأضاف مسؤول المكتب الإعلامي لكتيبة 276 مشاة أنه "بعد محاصرة الجماعات الإرهابية والضغط المباشرة عليهم دخلنا في اشتباكات مع الجماعات المتبقية بالمنطقة نتجت عنها استشهاد ضابط برتبة نقيب وضابط برتبة ملازم ثاني من اللواء 106 وإصابة 3 جنود من الكتيبة 276 مجوقل بإمرة العميد علي صالح القطعاني وجندي من الكتيبة 102 مشاة بإمرة العقيد إدريس الجالي".

وأوضح الخرطوشي أن "العميد علي القطعاني أمر الكتيبة 276 مجوقل، يعتقد أن سبب مقاومة الجماعات الإرهابية في تلك المنطقتين وهي آخر معاقلهم في مدينة درنة يعود لتواجد شخصيات من دول مجاورة من تنظيم الدولة و شخصيات مطلوبة دوليا مثل محمد اليامن والشافعي وأبو سرور داخل المنطقة المتبقية".

يشار إلى أن الاشتباكات تدور بين قوات الجيش الليبي وعناصر من مجلس شورى درنة وهم خلايا نائمة في منطقة المغار وسط مدينة درنة وما أعاق عملية التمشيط الكامل في تلك المنطقة هو جغرافيتها الصعبة ذات الشوارع الضيقة التي يصعب معها دخول المدرعات والدبابات.

وتعتبر مدينة درنة أهم معقل للجماعات المتشددة التي كانت تتبع تنظيم القاعدة الإرهابي في عهد الرئيس السابق العقيد معمر القذافي.

وينتمي مجلس شورى مجاهدي درنة إلى تنظيم أنصار الشريعة المصنف إرهابيا من قبل مجلس الأمن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وكان المشير خليفة حفتر، أعلن في 28 يونيو/حزيران الماضي، تحرير مدينة درنة بالكامل بعد معركة استمرت نحو شهرين.