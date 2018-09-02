اليمن... "أنصار الله" تطلق صاروخا على القوات الحكومية في الساحل الغربي

القاهرة — سبوتنيك . وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن "القوة الصاروخية تطلق صاروخاً باليستياً قصير المدى على تجمعات الغزاة و(المنافقين) في الساحل الغربي".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.