نسبة المشاركة بالانتخابات الموريتانية وصلت 57 بالمئة بحلول السادسة مساء

قال نائب رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا عثمان ولد بيجل في تصريح للصحافة، أن "نسبة المشاركة في الانتخابات وصلت حدود 57 بالمئة بحلول الساعة السادسة مساء".

نواكشوط — سبوتنيك. وتأخر أغلاف بعض مكاتب التصويت وقف ما أعلنت عنه مصادر أخرى داخل اللجنة بسبب الطوابير الطويلة التي اصطفت أمام المكاتب.

© REUTERS / Eric Gaillard بدء فرز أصوات الناخبين في موريتانيا وتوقع نسبة مشاركة مرتفعة

هذا وأدلى الناخبون في موريتانيا بأصواتهم في الشوط الأول من الانتخابات التشريعية التي يشارك فيها 98 حزبا سياسيا يمثلون كافة الطيف السياسي في البلد.

وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات بدأت عملية الفرز اليدوي لأصوات الناخبين بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات التشريعية بموريتانيا، وقال مصدر مطلع من اللجنة المستقلة للانتخابات ان نسبة المشاركة بلغت 42 بالمائة.

وعانى الناخبون من صعوبات شتى بسبب فوضى عملية التصويت وعدم إيجاد أسمائهم في المكاتب التي سبق أن سجلوا بها، إضافة إلى بطء عمل اللجان المكلفة بالتحقق من هوية الناخبين وعدم توفر بعض اللوازم الانتخابية في مكاتب اقتراع خاصة في وسط البلاد حيث لم تتوصل أغلب المكاتب بالحبر اللاصق والخاتم الذي يوضع على بطاقات التصويت.

وتعد هذه الانتخابات الأولى منذ اعتماد نظام المجالس الجهوية وتعديل الدستور الذي ألغى مجلس الشيوخ، كما أنها الأولى بعد عودة المعارضة إلى المشاركة الانتخابية بعد سنوات من المقاطعة وعدم الاعتراف بنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بسبب الانقلاب الذي قام به عام 2008 وسيطرته منذ ذلك الوقت على مقاليد الحكم في البلاد.