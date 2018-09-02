المجلس الرئاسي الليبي يدرس وسائل صد الاعتداءات على طرابلس

أعلن الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي محمد السلاك، في العاصمة طرابلس، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج يواصل اجتماعاته مع الجهات الأمنية والعسكرية، من أجل صد الاعتداءات على العاصمة طرابلس.

وأضاف أن رئيس المجلس الرئاسي بحث سبل وقف الاقتتال وتقديم العون للمدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات في طرابلس.

وأعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس أسامة علي، أمس السبت 1سبتمبر، أنه منذ أربعة أيام وردنا بلاغ حول وقوع اشتباكات بمنطقة جنوب شرق طرابلس ، حيث تم التواصل مع إدارة شؤون الجرحى وقمنا بإنشاء مستشفى ميداني متكامل وتم تسليمه إلى إدارة شؤون الجرحى، مشيرا أن كافة سيارات الإسعاف تعمل على كافة جبهات القتال.

وأشار إلى انه تم إنشاء مستشفى ميداني آخر بمنطقة مشروع الهضبة بوسليم بعد أن تم خرق مساعي الهدنة لوقف إطلاق النار المعلنة سابقا بين الأطراف الخاصة بالقتال، مضيفا بأن هناك عدة قذائف وقعت فجر أمس السبت، على الأحياء المدنية في طرابلس من بينها فندق الودان، التي أسفرت عن إصابة ثلاث أشخاص.