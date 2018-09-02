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09:48 02 سبتمبر/ أيلول 2018
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    أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

    قطر تعلن رسميا تنفيذ الدفعة الأولى من "توجيه الأمير"

    © Sputnik . vitali belosov
    العالم العربي
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    أعلنت الحكومة القطرية، أمس السبت، تنفيذ الدفعة الأولى، من التوجيه الصادر من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

    وأعلن وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري  عيسى بن سعد النعيمي، في حديث لإذاعة "راديو فن"، عن توظيف 1291 أردنيا ضمن الدفعة الأولى المتفق عليها مع وزير العمل الأردني سمير مراد.

    وقال الوزير القطري، إن "الوزارة وضعت آليات سريعة جدا لتنفيذ توجيهات الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وشكلت لجنة مشتركة بين وزارتي العمل القطرية والأردنية، وذلك بتزويد الأشقاء في عمان بالقطاعات المطلوبة، ومن ثم إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لتقديم طلبات التوظيف من خلالها".

    بدورها، نقلت وكالة "خبرني" الأردنية عن مصدر مسؤول في وزارة العمل الأردنية، أن وزارته خاطبت نظيرتها القطرية لتزويدها بالأسماء وأرقام الطلبات الموافق عليها، ليجرى الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام.

    وأضاف المصدر الأردني، أن "الوزارة ستباشر في مطابقة الأسماء وأرقام الطلبات الموافق عليها من قبل دولة قطر فور إرسالها، بهدف سحبها عن منصة الباحثين عن العمل، مشددا على أن دور الوزارة ينتهي عند الإعلان عن الأسماء، حيث سيتولى الجانب القطري مقابلة المرشحين واستكمال إجراءات التعيين خلال سبتمبر/أيلول الجاري".

    وكان وزير العمل قد أعلن بعد زيارته قطر، يوليو/تموز الماضي، بأنه تم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة ما بين الجانبين الأردني والقطري، كما تم عقد أول اجتماع لهذه اللجنة المشتركة، بإشرافه ونظيره القطري.

    كما أعلن مراد أنه تم الاتفاق على آلية عمل واضحة وسريعة، أولها سيكون بتشغيل 1000 شخص خلال الشهرين المقبلين، في حين الـ 9000 وظيفة المتبقية، جاء إنشاء منصة الإلكترونية مشتركة ليتمكن الشباب والشابات الأردنيين من تقديم الطلبات.

    ووجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مؤخرا، بتوفير 10 آلاف فرصة عمل في دولة قطر لشباب وشابات المملكة الأردنية، بالإضافة لاستثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن.

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