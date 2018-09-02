مقتل 3 أشخاص على الأقل إثر انفجار سيارة مفخخة وسط العاصمة مقديشو

قتل 3 أشخاص على الأقل، إثر تفجير ضرب العاصمة الصومالية مقديشو، صباح اليوم الأحد، مما أدى إلى وقع قتلى وجرحى، وشوهدت سحبا لدخان كثيف متصاعد من الانفجار.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل راديو "دنان" المحلي عن أحد شهود العيان، أن "تفجيرا بسيارة مفخخة هز منطقة هوولواداغ وسط العاصمة مقديشو مما خلف قتلى وجرحى"، موضحا "قتل 3 أشخاص على الأقل إثر التفجير الذي وقع خارج مبنى البلدية".



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وأضاف الراديو "هناك أشخاص آخرون أصيبوا جراء التفجير".

ويشهد الصومال منذ سنوات، صراعا داميا بين حركة "الشباب"، التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة" الإرهابي، وقوات الحكومة المركزية في الصومال.

وتسعى الحركة للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها.

يذكر أيضا أنه في عام 2011 تم طرد مقاتلي الحركة من العاصمة مقديشو، وفقدت منذ ذلك الحين كل الأراضي، التي كانت تسيطر عليها تقريبا، بعد هجوم شنته القوات الحكومية الصومالية وبعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام.

ولكن الحركة ما زالت تشكل خطرا كبيرا، وكثيرا ما تشن هجمات على أهداف عسكرية ومدنية سواء في مقديشو أو خارجها.