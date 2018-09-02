مسؤول فلسطيني يتهم دولة عربية بالسعي لتمرير "صفقة القرن

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، عن الدولة الخليجية التي تدعم المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، ووافقت على تمرير "صفقة القرن".

واستنكر مجدلاني، في تصريحات لـ"صحيفة الحياة"، تحذيرات المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات للرئيس الفلسطيني محمود عباس من وجود بديل له في حال واصل مقاطعة العملية السياسية، معتبرا ذلك تدخلا سافرا في الشؤون الفلسطينية ومحاولة لتطبيق "صفقة القرن" في قطاع غزة.

© AP Photo / Gregorio Borgia الطائرات الملكية تتحرك... من التقى بوزير خارجية قطر "سرا" في قبرص

كما هاجم، مجدلاني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، متهماً إياه بأنه عراب صفقة القرن الأمريكية، بالاشترك مع قطر.

واتهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "النظام القطري ونيكولاي ميلادينوف بالعمل على تمرير الصفقة الأمريكية في قطاع غزة، والتي تقود لتهدئة بين حماس وإسرائيل مقابل إقامة مشاريع إنسانية في القطاع، قائلاً "ميلادينوف هو عراب الصفقة، ويعمل مع دولة قطر على إقامة جسر بين حماس وإسرائيل لتطبيق هذا المشروع".

وأضاف أن "ميلادينوف وقطر يبحثان مع إسرائيل إقامة مطار وميناء وغيرهما من المشاريع في غزة، وهذا يشكل تجاوزا من ملادينوف للتفويض الممنوح له من قبل الأمين العام للأمم المتحدة". وتابع مجدلاني أن "ميلادينوف تجاوز التفويض الممنوح له، حيث أن التدخل في ملف عملية السلام ليس من ضمن عمله، لأن عملية السلام تتم بين القيادة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي، وأن القيادة ستبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن ميلادينوف تجاوز مهماته، وبالتالي فان القيادة ليست مع التجديد له".

وكشفت تقارير إسرائيلية، الأسبوع الماضي، عن لقاءات سرية منفصلة جمعت بين المندوب القطري في غزة محمد العمادي، ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بوزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، من أجل بحث إقامة ممر مائي بين قطاع غزة وقبرص تحت إشراف إسرائيلي.