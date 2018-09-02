محلل: معركة إدلب تطيح بالإرهابيين وتسقط المشروع الأمريكي في سوريا

قال المحلل السياسي نضال سعيد السبع، إن الجيش السوري يستعد الآن لإطلاق أكبر عملياته، في إدلب، لتطهيرها وتحريرها من الإرهابيين، التي ستكون أم المعارك، لتحرير سوريا من مخططات كبرى لتدميرها.

وأضاف السبع، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد 2 سبتمبر/ أيلول 2018، أن "معركة إدلب هي أم المعارك في سوريا، ليس فقط لأنها تطيح بالإرهابيين خارج سوريا وتقضي على معاناة الشعب السوري، ولكن أيضا لأنها تسقط المشروع الأمريكي في سوريا، القائم على دعم ما تسميهم بالمعارضة".

© REUTERS / Jacky Naegelen لافروف: روسيا قدمت للأمم المتحدة معلومات عن تحضير لاستفزاز كيميائي في إدلب

وأوضح المحلل السياسي المتخصص في الشأن السوري، أن "هناك استعدادات كبيرة لمعركة إدلب، حيث اتخذت قوات الجيش العربي السوري مراكزها الاستراتيجية في محيط المدينة، وذلك بعد أيام قليلة من لقاء بين وزير الدفاع الإيراني والرئيس السوري بشار الأسد، تناولا خلاله الترتيبات اللازمة لمعركة إدلب".

ولفت المحلل السياسي اللبناني إلى أن ساعة الصفر لبدء المعركة الكبرى تقترب، خاصة أن هناك مفاوضات جرت بين كل من روسيا وتركيا لرفع الغطاء عن المنظمات الإرهابية، حيث سلمت تركيا الملف السوري للجانب الروسي، وفي نفس الوقت يفاوض الروس بعض الفصائل المسلحة للاستسلام دون قتال.

وأكد السبع على أن أمريكا أدركت أن مشروعها فشل في سوريا تماما، على الرغم من أنها قضت السنوات الـ7 الماضية في إقامة غرف أمنية وتسليح عدد من التنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى تشجيع وتسهيل الانقسامات الداخلية، وهيأت كافة الظروف لظهور التنظيمين الأخطر، وهما تنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة.

وشدد المحلل اللبناني نضال سعيد السبع على أن

الجيش العربي السوري اليوم يتنفس الصعداء بعدما تمكن من تطهير أغلب الأراضي من الإرهاب، مثل الغوطة وتدمر وحلب والأرياف، كما حول معاركه ضد الإرهاب إلى الجنوب السوري حيث توجد إدلب، وهي مناطق خطيرة لأنها توجد بالقرب من إسرائيل.

وأردف السبع "القضاء على المسلحين في إدلب يعني فعليا انتهاء المشروع الأمريكي رسميا في سوريا، لذلك نجد أمريكا تستعد لأمر جديد، وهو فصل الجنوب السوري عن الشمال، كما أن إدلب هي بوابة بالنسبة للجيش السوري للقضاء على محاولات الانفصال من جانب الأكراد، لذلك نجد أمريكا تحذر من كارثة إنسانية في إدلب، كغطاء لتواجد الإرهابيين فيها".

وعن الموقف التركي من إدلب، قال السبع إن "الأمن التركي ممثلا في مدير المخابرات التركية، أرسل تقريرا منذ أيام للرئيس أردوغان، يحذره من احتمالية أن تتسبب عملية إدلب في تهجير 250 ألف سوري باتجاه الأراضي التركية، في ظل أزمة اقتصادية تعيشها تركيا، لذلك سنجد أن أنقرة تتعامل مع الملف بحساسية، ولكن هناك توافق بين تركيا وروسيا حول ضرورة إنهاء التنظيمات الإرهابية في إدلب".