البحرين تترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للدورة المقبلة

كشفت الخارجية البحرينية، اليوم الأحد، عن ترشح مملكة البحرين رسميا لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته المقبلة في الفترة من 2019 إلى 2020.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية عن الخارجية أن "البحرين تعلن عن ترشح المملكة بشكل رسمي لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لدورة 2019-2020".

ومجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية، تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، يتألف المجلس من 47 دولة، وهو مسؤول عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، في كافة أنحاء العالم.

© RIA Novosti . Vladimir Vyatkin مجلس حقوق الإنسان يعتمد تقرير الإمارات بعد قبولها 132 توصية

والمجلس مخول بمناقشة جميع القضايا وحالات حقوق الإنسان، التي تتطلب اهتمامه، طوال العام؛ ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا.

وعقد المجلس دورته الأولى، في 15 مارس/آذار 2006، بموجب قرار الجمعية العامة للمنظمة الدولية؛ وبعد عام من ذلك التاريخ، اعتمد المجلس إجراءاته وآلياته.

ومن بين هذه الإجراءات والآليات، آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي تستخدم لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء.

جدير بالذكر، أن المجلس وجه، في وقت سابق، انتقادات لحكومة البحرين، بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد، وكذلك بسبب الأحكام القضائية الصادرة بحق معارضين للحكومة.