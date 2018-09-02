عدن... احتجاجات على ارتفاع الأسعار وانهيار الريال اليمني

تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، عصياناً مدنياً واحتجاجات واسعة على ارتفاع الأسعار، وانهيار العملة المحلية، مقابل الدولار الأمريكي، والعملات الأجنبية.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن غالبية المحلات التجارية أغلقت أبوابها في كريتر، والمعلا، والتواهي، وأن العصيان المدني يمتد إلى بقية أحياء المدينة.

وأضاف المصدر أن محتجين أغلقوا غالبية الشوارع الرئيسية في المدينة، وأحرقوا إطارات السيارات.

وطالب المحتجون الحكومة اليمنية بإيقاف تدهور العملة المحلية الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أصبح سعر صرف الدولار الواحد يساوي 620 ريالاً يمنياً.

وتسبب انهيار الريال اليمني أمام الدولار بارتفاع أسعار السلع، والبضائع، في حين أوقف تجار الجملة عمليات البيع جراء الارتفاع.