مقتل جنود سعوديين على الحدود اليمنية... والملك سلمان يوجه رسالة عاجلة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عبر وكالتها الإخبارية الرسمية "واس"، مقتل عدد من الجنود السعوديين عند الحدود مع اليمن، فيما بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برسالة عاجلة.

وقالت الوكالة الرسمية، إن "الجندي أول أحمد بن محمد يوسف حكمي، قتل في "الحد الجنوبي دفاعا عن الدين والوطن"، مؤكدة أن أمير منطقة جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نقل رسالة تعازي ومواساة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لوالد وذوي الشهيد الجندي أول أحمد بن محمد يوسف حكمي، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعا عن الوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان".

وعبر "الملك سلمان وولي عهده، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن".

وأفادت الوكالة ، في سياق آخر، بأن جموع من المصلين في محافظة أحد رفيدة، شيعت أمس السبت، جثمان رئيس رقباء خالد سعيد ناصر آل مهدي، أحد منسوبي القوات المسلحة "الذي قتل في الحد الجنوبي".

وأضافت أن "أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نقل رسالة تعازي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لأسرة الشهيد وكيل رقيب فيصل بن عقيل المطيري الذي استشهد بالحد الجنوبي دفاعا عن الدين والوطن".

وأشارت إلى أن أمير منطقة الرياض بالنيابة أدى صلاة الميت على الشهيد عقب صلاة ظهر السبت في جامع الراجحي، وأدى الصلاة مع الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني وكبار مسؤولي وضباط الحرس الوطني. وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن، لذوي الفقيد عن بالغ عزائه في فقيد الوطن، مؤكدا أن "ما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي, سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبلهم مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان".

أمير #الرياض بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد وكيل رقيب فيصل بن عقيل المطيري الذي استشهد بالحد الجنوبي دفاعاً عن الدين والوطن.https://t.co/ELOpVWJssi#واس pic.twitter.com/2eu8aQjxo1 — واس (@spagov) September 1, 2018

ويشهد الشريط الحدودي تصعيدا كبيرا، فقد كثفت جماعة "أنصار الله"، من هجماتها الصاروخية على الأراضي السعودية، وأعلنت تقدمها في مواقع عسكرية داخل المملكة، الأمر الذي تنفيه قيادة التحالف العربي. وفي المقابل يواصل طيران التحالف شن عشرات الغارات عند المناطق الحدودية، مستهدفا مواقع الحوثيين على الحدود مع المملكة.