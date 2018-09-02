تسجيل
14:29 02 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    معسكر فيرجينيا في الكويت

    الأزمة تتصاعد... الكويت تصدر قرارا عسكريا بعد بيان عاجل من الأمير

    © AP Photo / Gustavoferrari
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 30

    تعيش الكويت، منذ الخميس الماضي، حالة من الجدل الواسع، في وقت تصاعدت فيه قضية حادث وفاة طالبين في "كلية علي الصباح" العسكرية، والذي وصف بـ"المتكرر".

    ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد أعلن وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد، إيقاف عدد من ضباط وأفراد ومدربي "كلية علي الصباح" العسكرية وآمرها عن العمل، وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة في الحادث الذي أثار جدلا واسعا.

    أمير الكويت
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    سقوط قتلى... بيان عاجل من أمير الكويت في غياب وزير الدفاع
    وذكرت مدیریة التوجیه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة، في بیان صحفي، أمس السبت، أن "لجنة التحقیق المشتركة مكونة من وزارة العدل ووزارة الدفاع ممثلة بھیئة القضاء العسكري ووزارة الصحة"، مضيفة "أنھا تضم في عضویتھا كلا من مستشار وزیر العدل نواف المھمل رئیسا للجنة ومستشار وزیر العدل عبدالله العتال عضوا ومستشار وزیر العدل عبدالعزیز الجویسري عضوا".

    وتابعت "أنھا تضم أیضا من ھیئة القضاء العسكري العمید حقوقي مشعل الجنفاوي عضوا والعمید حقوقي مبارك حمود الخرینج عضوا ومن وزارة الصحة الدكتور عادل الصراف عضوا والدكتورة فاطمة الكندري عضوا". وأوضحت أن "اللجنة ستقوم بتقصي الحقائق لحالات الوفاة الحالیة وإعادة فتح التحقیق بحالات الوفاة السابقة والإطلاع على كافة المستندات والأوراق والملفات وتستعین اللجنة بأي جھة ذات الصلة للوصول إلى الحقیقة".

    وبینت أن اللجنة سترفع تقریرا شاملا بما تنتھي إلیه من نتائج وتوصیات لاتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة بشأن حالات الوفاة للطلبة الضباط الحالیة والسابقة في كلیة علي الصباح العسكریة وكلیة أحمد الجابر الجویة.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    في ظل التطورات الإقليمية... الكويت ترسل وفدا للولايات المتحدة
    وبحسب البیان، أكد النائب الأول لرئیس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع اتخاذه كافة الإجراءات اللازمة تجاه حالات الوفاة الحالیة والسابقة بكل شفافیة وحیادیة ووقف المحالین إلى التحقیق من المسؤولین ذوي الصلة عن العمل. وقال إنه "سیتابع تحقیقات لجنة التحقیق المشتركة بشكل مباشر وشخصي للاطلاع على كافة مجریات التحقیق وصولا إلى النتائج والحقائق والتوصیات حتى یتم محاسبة المتسبب والمقصر في حال أثبتت التحقیقات وجود خطأ أو تقصیر".

    وكان وزير الدفاع الكويتي الشیخ ناصر الصباح قطع رحلة علاج خارج البلاد وعاد سريعا، وشارك في تشييع جثماني الضابطين، راشد السوارج وفالح سعد العازمي من الدفعة 46 واللذین وافتھما المنیة یوم الأربعاء الماضي. وتقدم الشیخ ناصر جموع المشیعین یوم الخمیس الماضي لتشییع الفقیدین كما زار الجمعة الطلبة الضباط في مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة ومستشفى الصباح للاطمئنان على صحتهم، وذلك وفقا لـ"وكالة الأنباء الكويتية".

    أما أمير الكويت، الشيخ صباح جابر الأحمد الصباح، فان قد أصدر بيانا عاجلا، وجه فيه التعزية إلى أسر الطالبين المتوفيين.

    انظر أيضا:

    أمير الكويت يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب
    أمير الكويت والرئيس الأمريكي يتلقيان الأربعاء المقبل في واشنطن
    الكويت... وزير الدفاع يقرر تشكيل لجنة تحقيق مشتركة حول وفاة عسكريين
    تفاصيل جديدة بشأن مشاجرة 20 شابا في الكويت (فيديو)
    بعد صاروخ "جازان"... الكويت تبعث رسائل عاجلة إلى الملك سلمان
    الكلمات الدلالية:
    أزمة, قتلى, قرارات, أخبار الكويت, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, الأسرة الحاكمة في الكويت, تشكيل لجنة تحقيق, الديوان الأميري الكويتي, الحكومة الكويتية, وزارة الدفاع الكويتية, وزير الدفاع الكويتي ناصر صباح الأحمد الصباح, أمير الكويت, الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح, الكويت
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عارضة أزياء تمثل شركة كيا في معرض موسكو الدولي للسيارات 2018
    الجميلات والسيارات الفاخرة في معرض موسكو للسيارات 2018
    النوم تحت سماء آمنة
    النوم تحت سماء آمنة
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك