الجبوري يرشح نفسه لرئاسة البرلمان العراقي

أعلن النائب العراقي عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، اليوم الأحد، عن ترشيح نفسه لرئاسة مجلس النواب، مشيرا إلى أنه سيعمل بكل جد وإخلاص لإصلاح المؤسسة التشريعية وتفعيل دورها الرقابي.

وبحسب صحيفة السومرية نيوز العراقية، قال الجبوري في بيان، إن "ترشيحي لرئاسة البرلمان جاء بعيدا عن المحاصصة والمحسوبية"، مبينا "كلي ثقة بأنني سأنال الثقة وسأعمل بكل جد وإخلاص لإصلاح المؤسسة التشريعية وتفعيل دورها الرقابي، وتصحيح مسار العملية السياسية ومعالجة أخطائها".

وتعهد الجبوري بأن يكون حياديا، مشيرا إلى أنه لن ينحاز إلى أي جهة حزبية أو مناطقية أو طاائفية أو عشائرية".

وكان أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أمس السبت، رفضه سبعة أمور في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، مؤكدا أنه سيلجأ للمعارضة في البرلمان العراقي إذا تحققت أي من هذه الأمور السبعة.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "لن نعود للمربع الأول، فلا عودة للمحاصصة ولا عودة للطائفية ولا عودة للعرقية ولا عودة للفساد ولا عودة للهيئات الاقتصادية ولا عودة لخلطة".

وكانت قوائم النصر، والوطنية، وسائرون، والحكمة الفائزة في الانتخابات التشريعية العراقية قد اتفقت، في اجتماع عقدته بالعاصمة بغداد، على تشكيل نواة لتكوين الكتلة الأكبر بالبرلمان العراقي وتشكيل الحكومة المقبلة، حسبما ذكرت الكتل في بيان مشترك.