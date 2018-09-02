رئيس الأركان الكويتي يتدخل بعد وفاة طالبين في كلية عسكرية

أكد رئيس أركان الجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر، اليوم الأحد، على ضرورة مراجعة البرامج التعليمية والتدريبية في كلية "علي الصباح" العسكرية، وكذلك مدى ملائمة هذه البرامج لطبيعة الدراسة بالكلية؛ وذلك بعد وفاة طالبين من الكلية، أثناء التدريبات.

القاهرة- سبوتنيك. وبحسب الموقع الرسمي لرئاسة الأركان الكويتية على الإنترنت، شدد الخضر على ضرورة توفير كافة الخدمات في مختلف المرافق بالكلية، بما يحقق السهولة والتيسير على الإدارة التعليمية، وعلى الطلبة الضباط.

جاء ذلك، أثناء اجتماع عقده مع قيادات الكلية، بعد قيامه بجولة تفقدية للاطلاع على سير العملية التعليمية والتدريبية لدفعة الطلبة الضباط المستجدين بالكلية، وشملت الجولة مختلف المرافق، للتأكد من جاهزيتها وملائمتها للنشاط الدراسي للطلبة.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE سقوط قتلى... بيان عاجل من أمير الكويت في غياب وزير الدفاع

وقررت وزارة الدفاع الكويتية ، أمس، تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بشأن حالات الوفاة الحالية في كلية علي الصباح العسكرية، وإعادة فتح التحقيقات بحالات الوفاة السابقة للطلبة الضباط في كلية أحمد الجابر الجوية، وأمرت بتوقيف 12 من الضباط والمدربين عن العمل.

وأصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الشيخ ناصر صباح الأحمد، أمس، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بشأن حالات الوفاة الحالية في كلية علي الصباح العسكرية، وإعادة فتح التحقيقات بحالات الوفاة السابقة للطلبة الضباط، في كلية أحمد الجابر الجوية.

وتتكون اللجنة من ممثلين عن وزارة العدل، ووزارة الدفاع، ممثلة بهيئة القضاء العسكري، وكذلك من مندوبين عن وزارة الصحة.

وستقوم اللجنة بتقصي الحقائق لحالات الوفاة المذكورة، والاطلاع على كافة المستندات والأوراق والملفات، وتستعين اللجنة بأي جهة ذات الصلة، للوصول إلى الحقيقة.

وشهدت الكويت، منذ بداية العام الحالي، 4 حالات وفاة لطلاب في كليات عسكرية بالبلاد، لم تتبين أسبابها بعد، وذلك على الرغم من مرور أشهر على وفاة طالبين، دون صدور بيان يوضح نتائج التحقيق في أسباب الوفاة.