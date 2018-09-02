سفير مصر في بلغراد يلتقي الإعلام و"المسافرين الدائمين" قبل انتقالهم إلى الغردقة

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، اليوم الأحد، إن سفير مصر في بلغراد عمرو الجويلي، استقبل بمقر السفارة المصرية، ممثلي كبرى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية في صربيا، وكذلك مؤسسي رابطة "أصدقاء الغردقة والبحر الأحمر".

وبحسب البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن رابطة أصدقاء الغردقة والبحر الأحمر، مكونة حديثا من مجموعة من المسافرين الدائمين إلى مصر، وذلك بمناسبة سفرهم، غدا الاثنين، إلى مصر في إطار الدعوة الموجهة من محافظ البحر الأحمر والهيئة العامة لتنشيط السياحة وخطوط طيران "إير كايرو"، التي تعتبر الأقدم في تسيير رحلات مباشرة بين الغردقة وبلغراد.

© Sputnik . Ramil Sitdikov لافروف: بلغراد وموسكو تحافظان على علاقات مستقرة في التعاون العسكري التقني

وأبرز سفير مصر لدى صربيا ، التطورات الإيجابية الملحوظة في نمو السياحة من صربيا إلى مصر مؤخرا، مشيرا إلى ارتفاع عدد التأشيرات التي أصدرتها السفارة في بلغراد خلال جميع أشهر عام 2018، إذ بلغ متوسط الارتفاع 60%، وبلغ قمته في شهر يونيو/حزيران الماضي، إذ وصلت نسبة الزيادة في عدد التأشيرات إلى 122% مقارنة بالشهر المثيل العام الماضي، بما ينبئ بارتفاع عدد السياح لهذا العام.

واستعرض الجويلي خلال اللقاء أهم المبادرات السياحية، وعلى رأسها المرتبطة بإحياء مسار العائلة المقدسة، وإنشاء مدينة العلمين في الساحل الشمالى، والعمل على استكمال بناء المتحف المصري الكبير، داعيا وسائل الإعلام الصربية لتغطية تلك المشروعات الكبرى، بهدف جذب السياح إليها، حتى تتنوع المقاصد السياحية للزائرين الصرب الذين يتوجه نحو 90% منهم إلى محافظة البحر الأحمر في الوقت الحالي.

وأضاف الجويلي أنه جاري الانتهاء من اتفاق توأمة بين مدينة "مرسى علم" بالمحافظة ومدينة "ياجودينا" بشرق صربيا، مؤكدا لوسائل الإعلام الصربية أن مرافقتهم لوفد السياح الدائمين هدفها أن يتعرفوا منهم، وبدون وسيط، على التجارب الشخصية الإيجابية التي أدت إلى قيام عدد منهم بزيارة مصر أكثر من 30 مرة على مدار السنوات العشر الأخيرة، والحصول على أكبر عدد تأشيرات من السفارة في بلغراد، باعتبارها قصص حقيقية تعكس مدى التقدير الذي يحظى به المنتج السياحي المصري في صربيا.