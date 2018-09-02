سفير مصر في بلغراد يلتقي الإعلام و"المسافرين الدائمين" قبل انتقالهم إلى الغردقة

وبحسب البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن رابطة أصدقاء الغردقة والبحر الأحمر، مكونة حديثا من مجموعة من المسافرين الدائمين إلى مصر، وذلك بمناسبة سفرهم، غدا الاثنين، إلى مصر في إطار الدعوة الموجهة من محافظ البحر الأحمر والهيئة العامة لتنشيط السياحة وخطوط طيران "إير كايرو"، التي تعتبر الأقدم في تسيير رحلات مباشرة بين الغردقة وبلغراد.
واستعرض الجويلي خلال اللقاء أهم المبادرات السياحية، وعلى رأسها المرتبطة بإحياء مسار العائلة المقدسة، وإنشاء مدينة العلمين في الساحل الشمالى، والعمل على استكمال بناء المتحف المصري الكبير، داعيا وسائل الإعلام الصربية لتغطية تلك المشروعات الكبرى، بهدف جذب السياح إليها، حتى تتنوع المقاصد السياحية للزائرين الصرب الذين يتوجه نحو 90% منهم إلى محافظة البحر الأحمر في الوقت الحالي.
وأضاف الجويلي أنه جاري الانتهاء من اتفاق توأمة بين مدينة "مرسى علم" بالمحافظة ومدينة "ياجودينا" بشرق صربيا، مؤكدا لوسائل الإعلام الصربية أن مرافقتهم لوفد السياح الدائمين هدفها أن يتعرفوا منهم، وبدون وسيط، على التجارب الشخصية الإيجابية التي أدت إلى قيام عدد منهم بزيارة مصر أكثر من 30 مرة على مدار السنوات العشر الأخيرة، والحصول على أكبر عدد تأشيرات من السفارة في بلغراد، باعتبارها قصص حقيقية تعكس مدى التقدير الذي يحظى به المنتج السياحي المصري في صربيا.
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