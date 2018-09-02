"أنصار الله" تستهدف قوات سعودية بصاروخ "زلزال 1" محلي الصنع

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" أن مسلحيها قصفوا تجمعات لقوات سعودية في قطاع جيزان جنوب غربي المملكة بصاروخ محلي الصنع من نوع "زلزال 1"، في وقت استهدفت فيه مدفعية الجماعة تجمعات لقوات الجيش اليمني في جبل قيس بذات القطاع.

القاهرة- سبوتنيك. وأفادت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، بعد ظهر اليوم الأحد، بأن مسلحي الجماعة "أطلقوا صاروخا محلي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات" على تجمعات عسكرية سعودية في موقع مشعل بجيزان.

وأضافت أن مدفعية "أنصار الله" استهدفت تجمعات لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في جبل قيس بذات القطاع.

يذكر أن مسلحي "أنصار الله" يشنون هجمات وعمليات قصف وقنص وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير، كرد على عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.