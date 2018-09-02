قطر تقدم فرصة جديدة لكل العرب... ماذا حدث بعد 4 ساعات

أعلنت اللجنة العليا القطرية للمشاريع والإرث، اليوم الأحد، 2 سبتمبر/أيلول، عن فرصة جديدة لجميع أبناء الوطن العربي.

وجاء إعلان اللجنة رسميا، والذي يتعلق بكأس العالم في قطر 2022، عبر حسبها على موقع "تويتر" عن "افتتاح باب التسجيل للتطوع في الرحلة التاريخية نحو استضافة بطولة كأس العالم 2022. كن أحد المتطوعين على طريق 2022".

رسمياً.. يسرنا أن نعلن عن افتتاح باب التسجيل للتطوع في رحلتنا التاريخية نحو استضافة بطولة كأس العالم ٢٠٢٢.



كن أحد المتطوعين على طريق ٢٠٢٢https://t.co/sXFUfC3uIz

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⁧#الوعد٢٠٢٢⁩ pic.twitter.com/7Zh1evclYD — Road to 2022 (@roadto2022) September 2, 2018

ووصل عدد المتطوعين خلال 4 ساعات من إطلاق المبادرة إلى 10000 متطوعا.

فيما رحب رئيس اللجنة حسن الذوادي، بـ"انضمام أول 22 متطوعا لمشاركتنا رحلتنا التاريخية نحو استضافة أول بطولة كأس عالم لكرة القدم في منطقتنا". وقال الذوادي: "لطالما أكدنا ومنذ فوزنا بحق استضافة البطولة على أنها بطولة لقطر، والمنطقة والعالم. لذا أحث الجميع على مشاركتنا التحضير لهذا الحدث الرياضي العالمي. نتطلع للقائكم قريبا والعمل يداً بيد نحو 2022".

يسعدني اليوم انضمام أول ٢٢ متطوع لمشاركتنا رحلتنا التاريخية نحو استضافة أول بطولة كأس عالم لكرة القدم في منطقتنا. #الوعد٢٠٢٢ pic.twitter.com/WdKPpYJZaZ — Hassan Al Thawadi (@HAlThawadi) September 2, 2018

​الجدير بالذكر أن قطر نالت، في ديسمبر/كانون الأول 2010، شرف استضافة كأس العالم 2022، للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعهدت آنذاك بتنظيم أفضل نسخة في تاريخ دورات كأس العالم.