المالكي يؤكد عدم اعتزامه الترشح مجددا لرئاسة الحكومة العراقية

أعلن زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، اليوم الأحد، أنه لن يرشح نفسه لمنصب رئيس الحكومة من جديد.

بغداد- سبوتنيك. وقال المالكي، في رسالة وجهها إلى نواب كتلة دولة القانون، "عندما أعلنت قبل سنوات أني لا أترشح لرئاسة الوزراء كنت جادا، وكان ذلك عن رؤية لا زلت ملتزما بها وأظنها مصلحة، والآن أكرر قراري بعدم الترشح لهذا المنصب ولنفس الأسباب والرؤية".

© AP Photo / Khalid Mohammed المالكي يدعو الفائزين بالانتخابات إلى "جلسات صدق"

وقدم المالكي "الشكر لكل من حرص وكان لديه رغبة أن أتصدى لهذه المسؤولية، وأنه سيكون سندا وعضدا لأي شخص يستلم هذا المنصب حتى يساهم في تصحيح الأوضاع وتحقيق المهام الوطنية".

يذكر أن المالكي تسلم منصب رئيس وزراء العراق لحكومتين متتاليتين 2006 — 2014، وشغل منذ عام 2014 حتى الثلاثين من حزيران/ يونيو 2018 منصب نائب رئيس الجمهورية، كما أنه الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية وزعيم ائتلاف دولة القانون الذي يضم عدة كتل سياسية.

كان المالكي، قد صرح، أمس السبت، أنه لن يمضي في الاتجاه الذي تريده الدول الإقليمية والكبرى، داعيا القوى السياسية الفائزة في الانتخابات إلى "جلسات صدق ومصارحة عراقية".

وتشهد الساحة السياسية العراقية منذ سنوات خلافات حادة بين المالكي (68 عاما) وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (الذي تصدرت قائمته "سائرون" نتائج الانتخابات، إذ يعد الصدر أبرز المعارضين لسياسة المالكي في إدارة شؤون البلاد خلال فترة توليه رئاسة الوزراء خلال الفترة من عام 2006 وحتى 2014.