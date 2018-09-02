البابا يدعو كل الأطراف لحماية المدنيين في إدلب

وقال البابا فرنسيس لآلاف احتشدوا في ساحة القديس بطرس لسماع عظته الأسبوعية "رياح الحرب تهب ونسمع أنباء مقلقة عن خطر وقوع كارثة إنسانية في سوريا، في محافظة إدلب". وفقا لـ "رويترز".
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، يوم الخميس، إن قوات الحكومة ستمضي حتى النهاية في إدلب وإن الهدف الرئيسي لدمشق هو متشددي جبهة النصرة. وأضاف أن القوات السورية ستحاول تجنب سقوط قتلى من المدنيين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتبر شن هجوم عسكري على إدلب تصعيدا للصراع.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)