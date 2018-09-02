البابا يدعو كل الأطراف لحماية المدنيين في إدلب

ناشد البابا فرنسيس، اليوم الأحد، كل الأطراف التي لها تأثير في سوريا الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين في محافظة إدلب شمالي البلاد.

وقال البابا فرنسيس لآلاف احتشدوا في ساحة القديس بطرس لسماع عظته الأسبوعية "رياح الحرب تهب ونسمع أنباء مقلقة عن خطر وقوع كارثة إنسانية في سوريا، في محافظة إدلب". وفقا لـ "رويترز".

© Sputnik . Mikhail Voskresenski المعلم: تهديدات واشنطن بضرب سوريا لن تؤثر على خطط تحرير إدلب

وتابع البابا قائلا "أجدد مناشدتي الحارة للمجتمع الدولي وكل الأطراف الفاعلة للجوء إلى الوسائل الدبلوماسية والحوار والتفاوض لضمان احترام حقوق الإنسان الدولية وحماية أرواح المدنيين".

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، يوم الخميس، إن قوات الحكومة ستمضي حتى النهاية في إدلب وإن الهدف الرئيسي لدمشق هو متشددي جبهة النصرة. وأضاف أن القوات السورية ستحاول تجنب سقوط قتلى من المدنيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتبر شن هجوم عسكري على إدلب تصعيدا للصراع.