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15:56 02 سبتمبر/ أيلول 2018
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    لاجئين فلسطينيين

    اعتصام العشرات أمام مقر "أونروا" في عمان رفضا لوقف التمويل الأمريكي

    © REUTERS / Ali Hashisho
    العالم العربي
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    اعتصم العشرات أمام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ظهر اليوم الأحد في العاصمة الأردنية عمّان، استجابة لدعوات دعم الوكالة ورفض القرار الأمريكي بوقف تمويلها.

    عمّان — سبوتنيك. ودعا نشطاء لإقامة فعاليات شعبية ووطنية في مخيمات اللجوء الفلسطيني في الأردن، وإقامة اعتصام أمام مقر وكالة "أونروا" في عمان، حيث رفع المحتجون شعارات "لا للغطرسة الأمريكية" وشعارات ترفض فكرة الوطن البديل. و شعار "لاجئون لاجئون حتى العودة".

    لاجئين فلسطينيين في مخيم عين الحلوة
    © REUTERS / Ali Hashisho
    أونروا تأسف لإعلان الولايات المتحدة إيقاف تمويلها للوكالة
    وقالت معلمة في وكالة الأونروا تدعى فاطمة عقايلة لوكالة سبوتنيك "اللاجئون الفلسطينيون من حقهم الحصول على الخدمات".

    بينما قالت إحدى المعلمات في الوكالة — رفضت ذكر اسمها:

    تقليص خدمات الأونروا بسبب ضعف التمويل هو خطوة لوضع اللاجئين تحت الأمر الواقع، ومن ثم سلب حق العودة منهم.

    وتضمن بيان صادر عن اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء وخارجها في الأردن تأكيدا على تمسك اللاجئين بحق العودة إلى فلسطين، بالإضافة إلى تعويضهم، مشددين على رفض "أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية في إطار ما يسمى صفقة القرن". 

    وأضاف البيان، "لم تعد مواقف الإدارة الأمريكية المعادية لحقوق شعبنا الفلسطيني الثابتة تشكل انحيازا للكيان الصهيوني، وإنما أصبحت بذلك شريكا حقيقيا في العدوان المتواصل على شعبنا وحقوقه الوطنية". 

    وأكد البيان "رفض تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين — الأونروا باعتبارها شاهدا دوليا على قضيتنا"، معتبرا "إنهاء الأونروا يكون فقط عند عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلداتهم وقراهم وتعويضهم عن اللجوء كما جاء في قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة".

    وأضاف البيان تأكيده على رفض "محاولة الإدارة الأمريكية إلغاء صفة اللجوء عن أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين"، مطالبا واشنطن "بتحمل جانب من مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين الذين ما زالوا يعانون نتيجة رعايتها لدولة الاحتلال الصهيوني منذ ما قارب سبعة عقود".

    ولفت البيان إلى أن "تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين هو من مسؤولية المجتمع الدولي الذي ساهم في إنشاء دولة الاحتلال الصهيوني على أرض الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم من أرضهم، وأي محاولات لتحميل عبء تمويل الأونروا للدول العربية يشكل تخليا عن مسؤوليات المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، وخطوة أخرى في طريق تصفيتها".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    فلسطين, الأردن
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