ليبيا... المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يعلن حالة الطوارئ في طرابلس وضواحيها

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في العاصمة طرابلس، وضواحيها، التي تشهد منذ أكثر من أسبوع اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

القاهرة — سبوتنيك. وجدد المجلس الرئاسي في بيان، التأكيد على أن "ما جرى ويجري من اعتداءات على طرابلس وضواحيها هو عبث بأمن العاصمة وسلامة المواطنين لا يمكن السكوت عليه"، معتبرا أنه "يدخل في نطاق محاولات عرقلة عملية الانتقال السياسي السلمي، ويشكل إجهاضا للجهود المحلية والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في البلاد".

وأوضح المجلس أن إعلان حالة الطوارئ بالعاصمة طرابلس جاء "لخطوة الوضع الراهن ولدواعي المصلحة العامة".ويهدف إلى "حماية وسلامة المدنيين، والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت والمؤسسات الحيوية".