معرض دمشق الدولي ينطلق في الـ6 من أيلول بمشاركة فنانين سوريين وعرب

ويضم البرنامج حفلات فنية على مدار أيام المعرض يحييها عدد من النجوم السوريين والعرب وفرق رقص فلكلورية وشعبية.
وتحضر الفنانة ميادة بسيليس في اليوم الثالث 8-9-2018 على مسرح المعرض بالتزامن مع فقرات راقصة تؤديها فرقة نورس برو.
وخصص اليوم الرابع 9-9-2018 لنانسي زعبلاوي وفرقة المهرة للرقص فيما يغني بهاء اليوسف في اليوم الخامس 10-9-2018 وتقدم فرقة الرقص الشركسي لوحات فنية متنوعة.
ويتضمن اليوم السادس 11-9-2018 حفل سحب يانصيب خاص بانطلاق دورة الـ 60 للمعرض يحييه زين شاكر وثائر ابراهيم وايناس لطوف تليه حفلة للفنان اللبناني زياد برجي.
ويغني كل من الفنانة نور عرقسوسي والفنان حازم الشريف في حفل اليوم التاسع 14-9-2018.
ويختتم المعرض برنامجه الفني يوم 15-9-2018 بحفل نقابة الفنانين يحييه كل من سمير سمرة وجهاد الأمير وعمر سرميني ومحمد علي إضافة إلى عبير فضة وعابد ابراهيم وسمير النوري.
وتبدأ الحفلات الفنية الساعة الثامنة مساء على مدار أيام المعرض والدخول مجاني لكافة الزوار كما حددت أوقات الزيارة من الساعة الخامسة مساء وحتى الحادية عشر ليلا.
ويستقبل معرض دمشق الدولي زواره بدءا من يوم الجمعة الـ 7 من أيلول الجاري ولغاية الـ 15 منه فيما خصص يوم الخميس 6 أيلول/سبتمبر للافتتاح الرسمي فقط.
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