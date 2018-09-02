وفاة وإصابة 20 حاجا يمنيا في طريقهم إلى عدن

تسبب حريق اندلع في حافة تقل حجاجا يمنيين، في وفاة وإصابة نحو 20 حاجا يمنيا، خلال عودتهم إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

ووفقا لموقع "عدن اليوم"، كانت الحافلة في طريقها إلى عدن، حينما تعرضت للحريق أسفل منطقة "العرقوب".

وبلغ عدد حجاج هذا العام نحو مليونين و371 ألفا و675 حاجا، حسب الهيئة العامة للإحصاء في السعودية

وكان وزير الأوقاف اليمني، أحمد عطية، قد أعلن أن عدد الحجاج اليمنيين هذا العام بلغ 25 الف حاج.