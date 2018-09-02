العراق... اجتماع الأكراد مع قيادات "دولة القانون والفتح" لم يصل إلى شيء

أعلن مصدر في المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف الفتح هادي العامري أن اجتماع قيادات ائتلافات (الفتح، ودولة القانون، والمحور الوطني) مع الوفد الكردي، لم تصل إلى نتائج محددة.

بغداد — سبوتنيك. وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد 2 سبتمبر/ أيلول، إلى أن اللقاء جرى بحضور مستشار الأمن الوطني العراقي، ورئيس الحشد الشعبي، وجهاز الأمن الوطني المقال، فالح فياض

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وأضاف: "انتهى اجتماع الوفد الكردي وقيادات دولة القانون والفتح والمحور الوطني في منزل العامري دون الاتفاق على شيئ، وأن ما حدث هو مجرد تقارب في وجهات النظر".

وكشف تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، في يوليو/ تموز الماضي، عن "تقارب كبير" بينه وبين تحالفات "النصر" و"دولة القانون" و"الأكراد" و"القوى السنية"، لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر في البرلمان العراقي الجديد، التي تتولى تشكيل الحكومة المقبلة بحسب الدستور العراقي.

وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 مايو/ أيار الجاري، بنظام التصويت الإلكتروني، وتصدر " سائرون " الكيانات السياسية العراقية في هذه الانتخابات بفوزه بنحو 54 مقعدا في البرلمان الجديد.