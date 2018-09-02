قطر تدعو إلى "الهدوء"... ووقف فوري للحرب

دعت قطر إلى الوقف الفوري للعنف الفوري في العاصمة الليبية طرابلس والعمل بشكل عاجل على إعادة الهدوء للمدينة، التي تشهد منذ أكثر من أسبوع اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت الخارجية القطرية، في بيان لها أن "الهجمات الصاروخية والعنف المتصاعد في المدينة منذ أيام لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع المتأزم أصلا في ليبيا".

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وأضاف البيان أن قطر "تجدد دعمها لمساعي البعثات الأممية لإيجاد حلول للوضع القائم هناك، داعية جميع الأطراف إلى عدم عرقلة العملية السياسية".

وأشار البيان إلى أن قطر "تحث القوى الإقليمية والمجتمع الدولي إلى حقن الدماء والحل السلمي المستند إلى مخرجات اتفاق الصخيرات، لافتة إلى أن من يدفع ثمن هذه المواجهات هم أبناء الشعب الليبي والأجيال القادمة".

وتدور الاشتباكات بين مسلحين من كتيبة ثوار طرابلس، والكتيبة 301، وكتيبة دبابات أبو سليم من جهة، وجميعها تخضع تبعيتها لحكومة الوفاق الوطني، وبين واللواء السابع مشاة في ترهونة المعروف بـ "الكانيات"، من جهة أخرى، وهو مشهد يتكرر في ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.

وذكر اللواء السابع مشاة في بيان صحفي، أن طيرانا حربيا تابع لحكومة الوفاق الليبية قام بقصف جوي على معسكر اللواء السابع مشاة في مدينة ترهونة، مشيرا إلى أن أهالي ترهونة خرجوا في مسيرات غاضبة ضد القصف الغادر للجيش الليبي من قبل حكومة الوفاق الخاضعة تحت حكم ما وصفه بمليشيات الظلام في العاصمة طرابلس.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد حذرت، الثلاثاء الماضي، من أن تزايد المجموعات المسلحة والأعمال العدائية والخطاب العدائي ينذر بخطر حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق في العاصمة طرابلس.