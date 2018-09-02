العراق... مقتل 90 مدنيا في شهر

قتل 90 مدنيا عراقيا خلال أعمال العنف، التي شهدها العراق على مدار شهر أغسطس/ آب الماضي، بحسب بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي".

بغداد — سبوتنيك . وقالت البعثة، اليوم الأحد 2 سبتمبر/ أيلول، في الإحصاء الشهري لضحايا العنف في العراق إن 90 مدنيا عراقيا قتلوا، وإصابة 117 آخرين جراء أعمال الإرهاب، والعنف، والنزاع المسلح خلال شهر الماضي".

© Sputnik . مقتل 5 مدنيين بانفجار لغم من مخلفات "داعش" في السويداء وأوضحت أن الأرقام تشمل المدنيين علاوة على عناصر الأمن والدفاع المدني، الذين تواجدوا خارج الخدمة وقت الوفاة أو الإصابة.

وكانت محافظة بغداد الأكثر تضررا، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 77 شخصا، تلتها محافظتي نينوى والأنبار.

كانت "يونامي" قد سجلت مقتل 79 شخصا قتلوا جراء العنف في أنحاء العراق خلال شهر يوليو / تموز الماضي.