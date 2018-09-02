العراق... 4 قوائم سياسية تعلن تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان

أعلنت قوائم النصر، وسائرون والحكمة والوطنية وجزء من تحالف المحور الوطني، إضافة إلى قوى سياسية أخرى فائزة في الانتخابات البرلمانية تكوين الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي.

بغداد — سبوتنيك. وبينت وثيقة، حصلت عليها وكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد 2 أغسطس / آب، أسماء القوائم، تشكل الكتلة الأكبر في البرلمان، وعدد النواب فيها تمهيدا للإعلان عنها في البرلمان، غد الاثنين.

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، أعلن مصدر في المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف الفتح هادي العامري أن اجتماع قيادات ائتلافات (الفتح، ودولة القانون، والمحور الوطني) مع الوفد الكردي، لم تصل إلى نتائج محددة.

وأضاف: "انتهى اجتماع الوفد الكردي وقيادات دولة القانون والفتح والمحور الوطني في منزل العامري دون الاتفاق على شيئ، وأن ما حدث هو مجرد تقارب في وجهات النظر".

وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 مايو / أيار الجاري، بنظام التصويت الإلكتروني، وتصدر "سائرون" الكيانات السياسية العراقية في هذه الانتخابات بفوزه بنحو 54 مقعدا في البرلمان الجديد.

وحل ائتلاف "الفتح" بزعامة هادي العامري بالمرتبة الثانية بنحو 47 مقعدا، وجاء ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي ثالثا بفوزه بنحو 42 مقعدا.

واتضح من الوثيقة أن إجمالي مقاعد الكتلة يبلغ 162 مقعدا، وأنها تشمل المكون الإيزيدي، والصابئي، والمسيحي، والجبهة التركمانية.