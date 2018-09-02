بعد عصيان عدن... الحوثي يتحدث

علق محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا لـ"أنصار الله"، على الأزمة، التي أدت لاشتعال احتجاجات عدن، وتحدث عن أسبابها، موجها رسالة إلى مجلس الأمن الدولي.

© REUTERS / Khaled Abdullah عدن... احتجاجات على ارتفاع الأسعار وانهيار الريال اليمني

وقال الحوثي، في تغريدة على "تويتر" اليوم الأحد 2 سبتمبر/ أيلول، إن العدوان هو السبب وراء تدهور العملة اليمنية"، وذلك بعدما وصلت إلى مستويات غير مسبوقة أمام الدولار الأمريكي.

وأضاف: "يدعي مجلس الأمن قلقه على الوضع الإنساني في اليمن، ويعلم أن العدوان وراء التدهور الممنهج للريال اليمني"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يلحق الضرر بالمواطن ويساهم في زيادة المجاعة".

وتابع: "دعونا مرات عديدة إلى إعادة كل الإيرادات وفق آلية البنك المركزي في صنعاء، مع الاستعداد بتسليم الراتب للجميع واستقرار الريال".

واستطرد: "وإزاء ذلك نحملهم مسؤولية التدهور ورفض الحل".

وشهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الأحد، عصيانا مدنيا واحتجاجات واسعة على ارتفاع الأسعار، وانهيار العملة المحلية، مقابل الدولار الأمريكي، والعملات الأجنبية.

وأفاد مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن غالبية المحلات التجارية أغلقت أبوابها في كريتر، والمعلا، والتواهي.

يدعي مجلس الامن قلقه على الوضع الانساني باليمن ويعلم ان العدوان وراءالتدهورالممنهج للريال امعانابالحاق الضرر بالمواطن وزيادةمجاعته

لقددعونامرات عديدةالى اعادةكل الايرادات وفق اليةلمركزي صنعاءمع الاستعدادبتسليم الراتب للجميع واستقرار الريال

وازاءذلك نحملهم مسؤليةالتدهور ورفض الحل — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 2, 2018

وطالب المحتجون الحكومة اليمنية بإيقاف تدهور العملة المحلية الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أصبح سعر صرف الدولار الواحد يساوي 620 ريالا يمنيا.

وتسبب انهيار الريال اليمني أمام الدولار بارتفاع أسعار السلع، والبضائع، في حين أوقف تجار الجملة عمليات البيع جراء الارتفاع.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.