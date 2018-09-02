بعد عصيان عدن... الحوثي يتحدث

وأضاف: "يدعي مجلس الأمن قلقه على الوضع الإنساني في اليمن، ويعلم أن العدوان وراء التدهور الممنهج للريال اليمني"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يلحق الضرر بالمواطن ويساهم في زيادة المجاعة".
وتابع: "دعونا مرات عديدة إلى إعادة كل الإيرادات وفق آلية البنك المركزي في صنعاء، مع الاستعداد بتسليم الراتب للجميع واستقرار الريال".
واستطرد: "وإزاء ذلك نحملهم مسؤولية التدهور ورفض الحل".
وشهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الأحد، عصيانا مدنيا واحتجاجات واسعة على ارتفاع الأسعار، وانهيار العملة المحلية، مقابل الدولار الأمريكي، والعملات الأجنبية.
وأفاد مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن غالبية المحلات التجارية أغلقت أبوابها في كريتر، والمعلا، والتواهي.
يدعي مجلس الامن قلقه على الوضع الانساني باليمن ويعلم ان العدوان وراءالتدهورالممنهج للريال امعانابالحاق الضرر بالمواطن وزيادةمجاعته— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 2, 2018
لقددعونامرات عديدةالى اعادةكل الايرادات وفق اليةلمركزي صنعاءمع الاستعدادبتسليم الراتب للجميع واستقرار الريال
وازاءذلك نحملهم مسؤليةالتدهور ورفض الحل
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