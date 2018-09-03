وسط أنباء عن تعرضه لوعكة صحية… الرئيس اليمني يزور الولايات المتحدة

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن الرئيس عبد ربه منصور هادي، سيتوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الدورة 73 للجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وأشار الإرياني في تغريدة على تويتر، إلى أن الرئيس هادي، سيجري على هامش الزيارة بعض الفحوصات الطبية.

٢-وكان فخامة الرئيس #عبدربه_منصور_هادي حفظه الله قد عقد سلسلة من الاجتماعات، خرجت بالعديد من القرارات الاقتصادية الهامة،وكلف فخامته دولة رئيس الوزراء واللجنة الاقتصادية بمواصلة أعمالها،والعمل على سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع pic.twitter.com/6yeG7VkOOn — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 2, 2018

لافتا إلى "أن الزيارة مبرمجة ومحددة منذ عدة أشهر".

وكانت وسائل إعلام نقلت عن مصدر في الحكومة اليمنية "بأن الرئيس هادي سيغادر العاصمة السعودية الرياض إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة المقرر انعقادها في 18 سبتمبر الجاري"