السلطات السورية تطور منهجا دراسيا مكثفا لأطفال اللاجئين

أعلن وزير التربية والتعليم السوري، هزوان الوز، أن السلطات السورية طورت مناهج مدرسية متسارعة لأطفال اللاجئين.

دمشق — سبوتنيك.وقال الويز: "لقد وضعنا برامج خاصة لأطفال اللاجئين، لأنهم غابوا ثلاث أو أربع سنوات، وعلى سبيل المثال، سيتمكن التلميذ من دراسة برنامج عامين في عام واحد".

© AFP 2018 / LOUAI BESHARA برنامج جديد يخص التعليم العالي والبحث العلمي بين سوريا وروسيا

وأضاف الوزير، ولهذا الغرض، هناك برنامج لإعادة تأهيل المعلمين.

وتابع الوزير: "لقد تدرب أساتذتنا في دورات خاصة لتعليم الأطفال خارجيا".

وأفاد الوز: "هذا العام، قامت وزارة التربية والتعليم السورية بتوظيف إضافي لـ 30 ألف معلم في تلك البلدات، التي تم تحريرها من الإرهابيين".

وأوضح الوزير، بأنه:

في بداية العام الدراسي، سيبدأ حوالي 350 ألف مدرس بالتدريس في المدارس في جميع أنحاء البلاد. في الوقت نفسه، سيجلس حوالي 4 ملايين تلميذ على مقاعد الدراسة.

وبين الوزير، أن السلطات، إذا لزم الأمر، تستطيع زيادة عدد المقاعد بسبب إدخال الوردية الثانية.

وختم الوزير، في سوريا تم تطوير برنامجا لترميم أربعة آلاف مدرسة خلال ثلاث سنوات. ووفقا له، دمر الإرهابيون نفس عدد المدارس في البلاد تقريبا، والتي لا يمكن ترميمها.