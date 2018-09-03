العراق... رئيس حكومة إقليم كردستان يصل السليمانية لبحث الانضمام إلى الكتلة البرلمانية الأكبر

كشف مصدر مطلع، أن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، نيجيرفان بارزاني وصل إلى مدينة السليمانية، صباح اليوم الاثنين، للقاء عدد من القيادات السياسية لبحث الانضمام للكتلة الأكبر، وذلك قبل ساعات من الانعقاد الأول للبرلمان الجديد.