وزير الخارجية الإيراني: يجب "تطهير" إدلب من المسلحين

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه يجب تطهير محافظة إدلب السورية من المسلحين.

وأوضح ظريف، في تصريحات أثناء زيارته إلى العاصمة السورية دمشق: "يجب الحفاظ على كل الأراضي السورية ويجب أن تبدأ جميع الطوائف والجماعات جولة إعادة الإعمار على أنها جماعية وأن يعود النازحون إلى عائلاتهم".

© REUTERS / Alexander Zemlianichenko/Pool وزير الخارجية الإيراني يصل إلى دمشق لإجراء مباحثات مع الرئيس الأسد

وأضاف: "يجب أن يتم طرد الإرهابيين في الأجزاء المتبقية من إدلب ويجب وضع المنطقة تحت سيطرة الشعب السوري"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت، في وقت سابق، أن ظريف وصل إلى دمشق لإجراء مباحثات مع الرئيس بشار الأسد ونظيره السوري ومع عدد من المسؤولين الآخرين.

وقالت الخارجية في بيان: "محمد جواد ظريف وصل إلى دمشق على رأس وفد سياسي بدعوة رسمية من نظيره السوري وليد المعلم لإجراء مباحثات ومشاورات معه، كما يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء السوري عماد خميس".