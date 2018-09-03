ابن محمد العطية يكشف دور القاعدة الأمريكية في قطر بالحملات العسكرية في المنطقة

ألقى خالد بن محمد العطية، نائب رئيس الوزراء القطري، كلمة خلال الاحتفال بتسليم القيادة الجوية المركزية الأمريكية الجديدة، حيث تتخذ القيادة الجوية المركزية الأمريكية من دولة قطر مقرا لها.

وصرح بن محمد العطية بأن القاعدة الجوية الأمريكية في العديد "تعد انعكاسا للتعاون الوثيق بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وتجسيدا للجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب"، حسبما نقلت صحيفة الشرق القطرية.

© REUTERS / HANDOUT تعزيزا للقدرات القتالية لقوات الأمير... قطر تطور سلاحا جديدا

وتابع العطية:

"يوجد بالقاعدة مركز العمليات الجوية المشتركة /CAOC/، والذي يعمل كعصب للحملات الجوية العسكرية الأمريكية والقوات الحليفة في المنطقة وخارجها ضد الإرهاب".

وأشاد بالعلاقات الأمريكية القطرية، قائلا: "نحن معا أقوى ونهدف إلى مواصلة عملنا مع شركائنا الاستراتيجيين لدعم جميع الجهود التي تسعى لتحقيق السلام الدائم والازدهار، كما أننا فخورون بالعمل الذي نقوم به معا وسنستمر في السعي لتعزيز هذه الشراكة ودفعها إلى آفاق جديدة".

يشار إلى أن الاحتفال الذي أُقيم بقاعدة العديد الجوية حضره كل من الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية، والفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، وعدد من كبار المسؤولين والعسكريين القطريين، وقادة القوات الجوية ممثلي الدول الشقيقة والصديقة.