العراق... افتتاح أعمال الدورة البرلمانية الرابعة

بدأت أعمال الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي (البرلمان) في دورته الرابعة، اليوم الاثنين، وذلك بعد أكثر من مائة يوم من إجراء الانتخابات البرلمانية.

بغداد — سبوتنيك. ونقلت فضائيات عراقية، اليوم الاثنين، صورا للنواب بالمجلس.

ويحضر الجلسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان السابق سليم الجبوري إلى مجلس النواب، ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم، إلى جانب قيادات الكتل السياسية.

وكان مصدر مطلع، قد كشف أن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، نيجيرفان بارزاني، وصل إلى مدينة السليمانية، صباح اليوم الاثنين، للقاء عدد من القيادات السياسية لبحث الانضمام للكتلة الأكبر، وذلك قبل ساعات من الانعقاد الأول للبرلمان الجديد.

ونقل موقع "السومرية" عن مصادر كرية قولها إن "نيجيرفان البارزاني يرافقه وفد رفيع المستوى من حزبه وصل، صباح اليوم، إلى مدينة السليمانية لعقد اجتماع مهم مع عدد من القوى السياسية الكردية أبرزها حركة التغيير المعارضة"، مشيرة إلى أن "ابرز مضامين الاجتماع بحث الانضمام إلى الكتلة الأكبر".