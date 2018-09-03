رئيس البرلمان العربي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بين الجماعات المسلحة في مدينة طرابلس الليبية حفاظا على أرواح المدنيين.

وقال رئيس البرلمان العربي في بيان، اليوم الاثنين، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "نتابع عن كثب وبقلق شديد تطورات الأوضاع بمدينة طرابلس الليبية. ونؤكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار حفاظا على أرواح المدنيين".

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ودعا السلمي: "الجماعات المسلحة لاحترام سيادة الدولة الليبية والتوقف عن استهداف المدنيين والمنشآت الحكومية"، كما طالب بمحاسبة كل من يستهدف المدنيين باعتبارها جرائم حرب.

وتدور اشتباكات بين مسلحين من كتيبة "ثوار طرابلس"، والكتيبة 301، وكتيبة "دبابات أبو سليم" من جهة، واللواء السابع مشاة في ترهونة المعروف بـ"الكانيات"، وجميعها تخضع تبعيتها لحكومة الوفاق الوطني.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد حذرت، الثلاثاء الماضي، من أن تزايد المجموعات المسلحة والأعمال العدائية والخطاب العدائي ينذر بخطر حدوث مواجهة عسكرية، واسعة النطاق في العاصمة طرابلس.