رئيس البرلمان العربي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا

وقال رئيس البرلمان العربي في بيان، اليوم الاثنين، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "نتابع عن كثب وبقلق شديد تطورات الأوضاع بمدينة طرابلس الليبية. ونؤكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار حفاظا على أرواح المدنيين".
وتدور اشتباكات بين مسلحين من كتيبة "ثوار طرابلس"، والكتيبة 301، وكتيبة "دبابات أبو سليم" من جهة، واللواء السابع مشاة في ترهونة المعروف بـ"الكانيات"، وجميعها تخضع تبعيتها لحكومة الوفاق الوطني.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد حذرت، الثلاثاء الماضي، من أن تزايد المجموعات المسلحة والأعمال العدائية والخطاب العدائي ينذر بخطر حدوث مواجهة عسكرية، واسعة النطاق في العاصمة طرابلس.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)