تسجيل
12:26 03 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    الجيش السوري في محافظة إدلب

    سياسي سوري: معركة إدلب صعبة والأوطان لا تتحرر بـ"المحايلة"

    © Sputnik . Ilya Pitalev
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال الأمين العام المساعد لاتحاد القوى السورية الدكتور سعد القصير، اليوم الاثنين، إن حديث وزير الخارجية الفرنسي بشأن كسب الرئيس السوري بشار الأسد للحرب ضد الإرهاب، يجب وضعه في الاعتبار.

    وأضاف القصير، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين 3 سبتمبر/ أيلول 2018، أن هناك تلميحات بين السطور، في حديث وزير الخارجية الفرنسي، حيث أنه من الوارد أن هناك رغبة من جانب فرنسا أن تكون ضمن الوسطاء الدوليين في عملية السلام التي تحدث عنها لودريان.

    بنيامن نتنياهو
    © AP Photo/ DEBBIE HILL
    نتنياهو يبحث مع وفد أمريكي الوضع في سوريا وتمركز القوات الإيرانية
    وأوضح السياسي السوري أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تبدلا في مواقف بعض الدول الغربية، وبخاصة تلك التي ساندت الولايات المتحدة الأمريكية في تحركاتها وضرباتها العسكرية داخل سوريا، حيث ستعمل هذه الدول على التنسيق رسميا مع سوريا بشأن مفاوضات الحل السياسي للأزمة السورية.

    ولفت الأمين العام المساعد لاتحاد القوى السورية إلى ضرورة أن تكون الأولوية في رعاية أي مفاوضات تتعلق بحل الأزمة السورية بشكل سلمي، للأصدقاء الروس، الذين قدموا أكثر مما كان متوقعا منهم، للقضاء على الإرهاب واستعادة كيان الدولة السورية.

    وعن إبداء وزير الخارجية الفرنسي تخوفه من إمكانية استخدام الجيش السوري للأسلحة الكيميائية في معركة إدلب، قال إن تصريحات لودريان هنا تتناقض مع بعضها بعضا، فهو يتحدث عن تخوفه من استخدام الكيميائي، وفي الوقت نفسه يتحدث عن أكثر من 10 آلاف إرهابي في إدلب، وعلى كل حال فإن هذا التحذير يمكن اعتباره إرضاء للأمريكان ليس أكثر.

    وأكد السياسي السوري على أن "الفرصة ما زالت سانحة أمام روسيا وحلفائها، ليستقطبوا بعض الدول إلى جانب الأزمة السورية، خاصة مع وجود أدلة ملموسة على دعم أمريكا للإرهابيين، وأيضا وجود أدلة ملموسة على النوايا الأمريكية تجاه بشأن الانسحاب من سوريا بعدما فشل المخطط الأمريكي لتقسيمها، وإحلال الأكراد محل الدولة".

    وشدد القصير على أن معركة إدلب لن تكون معركة سهلة، والإرهابيون سوف يردون بكل عنف على الدولة إذا لم تكن قوة الجيش قاهرة ولا يمكن الوقوف أمامها، وبالتالي فإن التلويح بالمخاوف بشأن معركة إدلب هو تلويح الغرض منه خلق أزمة فقط، لأن الإرهاب لا يمكن التعامل معه بنعومة، والأوطان لا تتحرر بالمحايلة والمداهنة.

    وصرح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، بأن الرئيس السوري بشار الأسد قد فاز بالحرب ولكنه لم يفز بالسلام دون حل سياسي يدعمه وسطاء دوليون، حسب قوله في تصريحات لـ"راديو فرنسا"، قال فيها إنه علينا الاعتراف بأن الأسد قد فاز بالحرب لكنه لم يفز بالسلام، كما وصف الوزير الفرنسي الوضع في إدلب بـ"المزعج."

    وتخوف الوزير من استخدام الجيش السوري للأسلحة الكيميائية هناك للقضاء على الإرهابيين، مضيفا أنه، وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، يوجد في إدلب حوالي 10 آلاف إرهابي، في منطقة يسكنها حوالي 3 ملايين شخص منهم حوالي 700 ألف لاجئ.

    وقال إن هذه المعركة ستختلف عن باقي المعارك وسيكون هناك عدد كبير من الضحايا، وأضاف بأن فرنسا تعمل مع مجموعة "أستانا" لتجنب هذا الوضع، لأننا بحاجة للحل السياسي.

    انظر أيضا:

    نتنياهو يبحث مع وفد أمريكي الوضع في سوريا وتمركز القوات الإيرانية
    وزير الخارجية الفرنسي يعترف: الأسد ربح الحرب في سوريا
    صحيفة تنشر وثيقة لدور الأمم المتحدة في عرقلة إعادة إعمار سوريا
    تركيا تستقدم تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا
    عام دراسي جديد في شمال سوريا... والإدارة الذاتية تلوح بإغلاق مدارس السريان
    المعلم: تهديدات واشنطن بضرب سوريا لن تؤثر على خطط تحرير إدلب
    اعتراف إسرائيلي باستهداف سوريا
    محلل: معركة إدلب تطيح بالإرهابيين وتسقط المشروع الأمريكي في سوريا
    الكلمات الدلالية:
    أسلحة كيميائية, تحرير إدلب, السياسي السوري الدكتور سعد القصير, إدلب, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مدرسة سانتا - كلوز في ميشيغان، الولايات المتحدة
    أكثر المدارس عجبا في العالم
    النوم تحت سماء آمنة
    النوم تحت سماء آمنة
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك