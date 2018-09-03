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14:01 03 سبتمبر/ أيلول 2018
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    طائرة تابعة لشركة مصر للطيران في مطار لارنكا بقبرص

    مصر للطيران: بدء أعمال صيانة طائرات الخطوط الجوية الإماراتية

    © REUTERS / Yiannis Kourtoglou
    العالم العربي
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    استقبلت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال، طائرة طيران الإمارات من طراز B777 رحلة رقم EK927 بمبني ركاب رقم (2)، والتي تعد الأولى ضمن التعاقد الموقع بين الطرفين لتقديم خدمات الصيانة اليومية لطائرات طيران الإمارات Emirates Airlines، بمطار القاهرة الدولي والبالغ عدد رحلاتها 3 رحلات يوميا.

    وفي هذا السياق، صرح الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران،  بأن "مصر للطيران تتمتع بثقة عملائها الذين تتعاون معهم في مختلف المجالات والقطاعات المقدمة للخدمة، والتي من بينها التدريب، والخدمات الجوية، والخدمات الارضية وغيرها".

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    © REUTERS / SUHAIB SALEM
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    وأضاف: "هذا بخلاف شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، التي تعد مركزا إقليميا في إفريقيا والشرق الأوسط والخليج العربي، لتقديم خدمات الصيانة و الدعم الفني إلى كثير من عملاء الشركة من شركات الطيران بالمنطقة"، مضيفا أن الشركة الوطنية وما تمتلكه من إمكانات لا تتوانى عن تقديم خدماتها ونقل خبراتها لنظيرتها من شركات الطيران الأخرى.

    من جانبه، قال المهندس أبوطالب توفيق رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة، إن التعاقد ليس الأول بين الطرفين، حيث تقوم شركة مصر للطيران للصيانة بتقديم الخدمة الفنية لطائرات طيران الإمارات بمطار الخرطوم منذ عام 2012 وحتى الآن.

    وأوضح أن التعاقد الجديد والحصول على اعتماد سلطة الطيران المدني الإماراتي في القاهرة لتقديم الخدمة الفنية لطيران الإمارات يعد إضافة قوية في إطار خطط الشركة الطموحة لزيادة عدد العملاء سواء على نطاق الصيانة اليومية بالقاهرة والمحطات الداخلية والخارجية أو الصيانة الثقيلة بهناجر الشركة ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع والتي بلغت أكثر من 130 عميلا، بينهم 16 جدد خلال العام المالي 2017/2018 فقط، وبالتالي زيادة الأرباح.

    جدير بالذكر أنه في إطار التعاون الفني بين الطرفين المصري والإماراتي، تقدم شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خدمات الصيانة اليومية لعدد من شركات الطيران، من بينها العربية للطيران — في محطات القاهرة وسوهاج والرياض والخرطوم وأسمرة وطائرات طيران الاتحاد في القاهرة والخرطوم وطائرات شركة flydubai في محطات برج العرب والرياض وأسمرة.

     

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    الكلمات الدلالية:
    أعمال صيانة, مصر للطيران, أحمد عادل, مصر
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