مصر للطيران: بدء أعمال صيانة طائرات الخطوط الجوية الإماراتية

وفي هذا السياق، صرح الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن "مصر للطيران تتمتع بثقة عملائها الذين تتعاون معهم في مختلف المجالات والقطاعات المقدمة للخدمة، والتي من بينها التدريب، والخدمات الجوية، والخدمات الارضية وغيرها".
من جانبه، قال المهندس أبوطالب توفيق رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة، إن التعاقد ليس الأول بين الطرفين، حيث تقوم شركة مصر للطيران للصيانة بتقديم الخدمة الفنية لطائرات طيران الإمارات بمطار الخرطوم منذ عام 2012 وحتى الآن.
وأوضح أن التعاقد الجديد والحصول على اعتماد سلطة الطيران المدني الإماراتي في القاهرة لتقديم الخدمة الفنية لطيران الإمارات يعد إضافة قوية في إطار خطط الشركة الطموحة لزيادة عدد العملاء سواء على نطاق الصيانة اليومية بالقاهرة والمحطات الداخلية والخارجية أو الصيانة الثقيلة بهناجر الشركة ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع والتي بلغت أكثر من 130 عميلا، بينهم 16 جدد خلال العام المالي 2017/2018 فقط، وبالتالي زيادة الأرباح.
جدير بالذكر أنه في إطار التعاون الفني بين الطرفين المصري والإماراتي، تقدم شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خدمات الصيانة اليومية لعدد من شركات الطيران، من بينها العربية للطيران — في محطات القاهرة وسوهاج والرياض والخرطوم وأسمرة وطائرات طيران الاتحاد في القاهرة والخرطوم وطائرات شركة flydubai في محطات برج العرب والرياض وأسمرة.
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