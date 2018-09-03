تسليم أوراق اعتماد المندوب الدائم لقطر لدى جامعة الدول العربية

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب الصفحة الرسمية للخارجية القطرية، على الإنترنت، تم خلال اللقاء استعراض مسيرة التعاون بين دولة قطر وجامعة الدول العربية، وأهم المستجدات على الساحتين العربية والدولية.
وشارك السفير البوعينين، ممثلا عن دولة قطر، في اجتماعات القمة العربية الأخيرة في مدينة الظهران بشرق السعودية، والتي عقدت، في نيسان/أبريل الماضي.
كان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أصدر، قبل نحو شهرين، قرارا بتعيين السفير السهلاوي مندوبا دائما لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية.
وشغل السهلاوي مناصب دبلوماسية عديدة منذ العام 1979، كان آخرها سفير قطر لدى الجزائر منذ العام 2013.
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