تسليم أوراق اعتماد المندوب الدائم لقطر لدى جامعة الدول العربية

تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، أوراق اعتماد المندوب الدائم الجديد لدولة قطر لدى الجامعة، السفير إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب الصفحة الرسمية للخارجية القطرية، على الإنترنت، تم خلال اللقاء استعراض مسيرة التعاون بين دولة قطر وجامعة الدول العربية، وأهم المستجدات على الساحتين العربية والدولية.

© AFP 2018 / YASSER AL-ZAYYAT مفاجأة... شكوى كويتية ضد قطر

كانت قطر أبقت، بعد اندلاع "الأزمة الخليجية" مع السعودية ومصر والبحرين والإمارات، في 5 حزيران/يونيو 2017، على سفيرها السابق لدى القاهرة، سيف بن مقدم البوعينين، مندوبا دائما لها لدى الجامعة.

وشارك السفير البوعينين، ممثلا عن دولة قطر، في اجتماعات القمة العربية الأخيرة في مدينة الظهران بشرق السعودية، والتي عقدت، في نيسان/أبريل الماضي.

كان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أصدر، قبل نحو شهرين، قرارا بتعيين السفير السهلاوي مندوبا دائما لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية.

وشغل السهلاوي مناصب دبلوماسية عديدة منذ العام 1979، كان آخرها سفير قطر لدى الجزائر منذ العام 2013.