العراق يمنح مسؤولي نظام صدام حسين بيتا واحدا من أموالهم المصادرة

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، موافقتها على منح بيت للمشمولين بقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للنظام العراقي السابق.

بغداد — سبوتنيك. ودعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان "المشمولين بقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق بالرقم (72) لسنة 2017، للنظر في طلبات إعفاء دار سكن واحدة، استنادا إلى البند (ثانيا) من المادة (1) والبند (أولا)من المادة (3) من القانون".

وكانت هيئة المساءلة والعدالة العراقية (مهمتها فصل قادة حزب البعث المحظور في العراق، من دوائر الدولة ومنعهم من شغل مناصب رسمية) قد دعت، في الثامن من آذار/مارس الماضي، الحكومة العراقية لمصادرة أموال 4 آلاف و257 من قادة حزب البعث وأقربائهم حتى الدرجة الثانية، على رأسهم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.