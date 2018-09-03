بمناسبة افتتاح كنيسة في قطر... التحضيرات لزيارة بطريرك القدس مستمرة

أكد رئيس أساقفة قطر المطران مكاريوس، أن بطريركية القدس للروم الأرثوذكس تقوم بإعداد زيارة البطريرك ثيوفيلوس الثالث إلى دولة قطر بمناسبة افتتاح كنيسة القديسين إسحاق السرياني وجاورجيوس الأرثوذكسية فيها، وذلك على الرغم من النزاع الدائر مع بطريركية أنطاكيا للروم الأرثوذكس التي تعتبر قطر ضمن "الأراضي التابعة لها".

الدوحة — سبوتنيك. وقال المطران في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "زيارة بطريرك القدس، التي انتظرناها في الخريف، قد تم تأجيلها إلى فبراير/شباط القادم، لكن الاستعدادات لها مستمرة".

© AFP 2018 / Louai Beshara البطريرك الماروني يحضر حفل مخصص لإنشاء كنيسة "مار شربل" في قطر

وآخر مرّة زار البطريرك ثيوفيلوس فيها دولة قطر ، والتي تحولت لمصدر خلاف بين بطريركيتي القدس وأنطاكيا، كانت في عام 2010 عندما بوشر ببناء الكنيسة.

الجدير بالذكر أن بطريركية أنطاكيا تعتبر أرض دولة قطر ضمن نطاق صلاحياتها شأنها شأن أراضي غيرها من دول الخليج العربي أرضاَ، وجراء ذلك احتجت على تصرفات بطريركية القدس (الكرسي الرسولي الأورشليمي)، وأقدمت في عام 2014 على اتخاذ خطوة استثنائية بقطع الاتصال الكنسي بينهما.

ويعتبر بطريرك أنطاكية أن رئيس أساقفة قطر يجب أن يعطى لقباً آخر وأن ينقل إلى أبرشية أخرى .