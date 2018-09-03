لبنان يشارك في فعاليات معرض دمشق الدولي

وسيجري الحاج حسن محادثات مع عدد من المسؤولين والوزراء السوريين حول تعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل التبادل التجاري والانسياب على المعابر الحدودية، كما يفتتح الجناح اللبناني في المعرض الذي سيضم نحو خمسين عارضا في قطاعات انتاجية وصناعية وإعمارية متعددة.
وكان ثلاثة وزراء لبنانيون شاركوا العام الماضي في فعاليات الدورة السابقة لمعرض دمشق الدولي، في اول زيارة رسمية على هذا المستوى الرفيع منذ بدء الأحداث في سوريا.
وأثارت الزيارة حينها انتقادات حادة من قبل قوى سياسية لبنانية معارضة لنظام الرئيس بشار الأسد، حيث رأت في الزيارة خرقاً للتفاهمات المعلنة في لبنان وعنوانها سياسة "النأي بالنفس"، التي ينتهجها لبنان في مواجهة تداعيات الأزمة السورية.
الجدير بالذكر أن وزير الصناعة اللبناني ينتمي إلى "حزب الله"، وكان أحد الوزراء الذين شاركوا في معرض دمشق الدولي العام الماضي إلى جانب وزيرين ينتميان للفريق السياسي المؤيد لسوريا.
وتنطلق الخميس المقبل فعاليات الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي، بمشاركة 1700 مؤسسة وشركة من سوريا و48 دولة عربية وأجنبية، وبحضور عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)