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15:45 03 سبتمبر/ أيلول 2018
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    معرض دمشق الدولي

    لبنان يشارك في فعاليات معرض دمشق الدولي

    © Sputnik . Fedaa Shahin
    العالم العربي
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    يشارك لبنان، الأسبوع المقبل، في فعاليات معرض دمشق الدولي في دورته الستين التي تنطلق يوم الخميس المقبل، من خلال جناح خاص يفتتحه وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن.

    معرض دمشق الدولي
    © Sputnik . Fedaa Shahin
    معرض دمشق الدولي ينطلق في الـ6 من أيلول بمشاركة فنانين سوريين وعرب
    بيروت – سبوتنيك. وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية، اليوم الاثنين، أن "وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسين الحاج حسن سيغادر بعد ظهر غد إلى دمشق، تلبية لدعوة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر خليل للمشاركة في معرض دمشق الدولي في دورته الستين الذي يفتتح يوم الخميس التاسع من أيلول بمشاركة لبنانية وعربية ودولية".

    وسيجري الحاج حسن محادثات مع عدد من المسؤولين والوزراء السوريين حول تعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل التبادل التجاري والانسياب على المعابر الحدودية، كما يفتتح الجناح اللبناني في المعرض الذي سيضم نحو خمسين عارضا في قطاعات انتاجية وصناعية وإعمارية متعددة.

    وكان ثلاثة وزراء لبنانيون شاركوا العام الماضي في فعاليات الدورة السابقة لمعرض دمشق الدولي، في اول زيارة رسمية على هذا المستوى الرفيع منذ بدء الأحداث في سوريا.

    وأثارت الزيارة حينها انتقادات حادة من قبل قوى سياسية لبنانية معارضة لنظام الرئيس بشار الأسد، حيث رأت في الزيارة خرقاً للتفاهمات المعلنة في لبنان وعنوانها سياسة "النأي بالنفس"، التي ينتهجها لبنان في مواجهة تداعيات الأزمة السورية.

    الجدير بالذكر أن وزير الصناعة اللبناني ينتمي إلى "حزب الله"، وكان أحد الوزراء الذين شاركوا في معرض دمشق الدولي العام الماضي إلى جانب وزيرين ينتميان للفريق السياسي المؤيد لسوريا.

    وتنطلق الخميس المقبل فعاليات الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي، بمشاركة 1700 مؤسسة وشركة من سوريا و48 دولة عربية وأجنبية، وبحضور عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال.

     

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    الكلمات الدلالية:
    سوريا, روسيا
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