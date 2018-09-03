طيران التحالف يستهدف مناطق في صنعاء والحديدة وصعدة

شن طيران التحالف العسكري العربي ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الاثنين 3 أيلول/سبتمبر، سلسلة غارات على محافظات صنعاء والحديدة وصعدة.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، وكالة "سبوتنيك"، أن "طيران التحالف شن ثلاث غارات على مزرعة في منطقة غولة الحنشات بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، أسفرت عن إصابة ثلاثة، بينهم طفل بجراح بليغة".



وأضاف أن التحالف قصف بثلاث غارات أبراج اتصالات وموقعا في جبل ظفار بمديرية بني مطر غرب العاصمة صنعاء، أدت إلى تدميرها.وفي محافظة الحديدة غرب اليمن، أشار المصدر إلى شن طيران التحالف خمس غارات على مبنى الكلية البحرية في مديرية الميناء بمدينة الحديدة.كما تعرضت محافظة صعدة الحدودية لثلاث غارات استهدفت منطقتي آل علي والحجلة في مديرية رازح غرب صعدة، أدت إلى تدمير منزل وإلحاق أضرار مادية أخرى.ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب، التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري تقوده منذ آذار/مارس 2015، وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.