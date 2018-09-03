تأجيل عرض "المسيح المخلص" في لوفر أبوظبي

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، اليوم الاثنين، أن متحف "لوفر أبوظبي، سيؤجل كشف الستار عن لوحة "سالفاتور مندي" أو "مخلص العالم" للفنان العالمي الشهير، ليوناردو دافينشي، لأجل غير مسمى.

وذكرت، على "تويتر"، أن "دائرة الثقافة والسياحة تعلن تأجيل كشف الستار عن لوحة سالفاتور مندي للفنان العالمي ليوناردو دافنشي وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل لاحقا".

The Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi announces the postponement of the unveiling of Leonardo da Vinci’s Salvator Mundi. More details will be announced soon pic.twitter.com/Xpu22n3W1G — Department of Culture and Tourism — Abu Dhabi (@dctabudhabi) September 3, 2018

​واللوحة تعود للرسام الإيطالي ليوناردو دافينشي أيقونة المسيح في وضعية "سالفاتور مندي" أي "مخلص العالم" باللغة اللاتينية، وهي الوضعية التي يتخذها يسوع المسيح ويظهر فيها جالسا رافعا يده اليمنى، وفي يده اليسرى حاملا كرة زجاجية يعلوها صليب.

وتم افتتاح متحف اللوفر أبوظبي في العام الماضي، وهو المتحف الوحيد في العالم خارج فرنسا الذي يسمح له باستخدام العلامة التجارية الأصلية لمتحف اللوفر في باريس.