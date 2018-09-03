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17:19 03 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الجيش السوري يلاحق داعش في دير الزور ويحرر المزيد

    "داعش" يلفظ أنفاسه الأخيرة في سوريا... والراجمات السورية تقصف تحصيناته في بادية السويداء (فيديو)

    © Sputnik . Kamel Saqr
    العالم العربي
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    واصلت وحدات الجيش السوري تقدمها في الجرف الصخري بعمق تلول الصفا في البادية الشرقية للسويداء حيث يحاصر الجيش الجيب الأخير لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، وسط عمليات قصف مدفعي وصاروخي مستمرة باتجاه معاقل التنظيم.

    قال مراسل "سبوتنيك" في البادية الشرقية للسويداء: يستعد الجيش السوري لشن هجوم كبير باتجاه المعقل الأخير للتنظيم الإرهابي في منطقة تلول الصفا، حيث أسفرت عمليات الجيش خلال الأيام الأخيرة عن تدمير خطوط دفاع وتحصينات بالغة الأهمية تابعة لـ"داعش"، كما أسفرت عن قتل عشرات الإرهابيين بينهم عدد كبير من القناصين، إضافة إلى تدمير عتاد وأسلحة ومقرات تابعة للتنظيم التكفيري.

    الجيش السوري في بادية السويداء
    © Sputnik . Basem Haddad
    دواعش" يهربون من بادية السويداء إلى التنف والجيش السوري يصدهم
    وأضاف مراسل "سبوتنيك": إن الجيب "الداعشي" المحاصر والمطوق بشكل تام فيما تبقى من تلول الصفا يلفظ أنفاسه الأخيرة، حيث انتقل من استراتيجية الهجوم المعاكس لكسر الحصار المفروض عليه والوصول إلى منابع المياه، ولجأ إلى محاولات الفرار باتجاه منطقة التنف، إلا أن ضربات سلاح الجو السوري، والسيطرة النارية على المنطقة، والحصار المطبق على التلول، أحبطت كل محاولات الفرار التي نفذها مقاتلو التنظيم حتى الآن.

    وبدأت وحدات الجيش السوري العاملة في البادية الشرقية للمحافظة الثلاثاء الماضي عملية اقتحام الجرف الصخري للتلول وتمكنت من شطر منطقة تلول الصفا الإستراتيجية إلى نصفين بعد التقاء القوات المهاجمة من الجهتين الغربية، والشمالية الشرقية عند "أرض البنات"، وقامت بتثبيت نقاط جديدة لها في المنطقة، مكنتها من صد عدة هجمات لمقاتلي تنظيم "داعش" في محاولة من التنظيم التكفيري المحاصر في الجيب الأخير له في البادية لفك الحصار المطبق عليه واستعادة النقاط التي خسرها، وخاصة برك الماء التي كان يعتمد عليها والتي تمكنت القوات السورية من بسط السيطرة عليها.

    وكان الجيش السوري بدأ معركته لتحرير بادية السويداء بتاريخ 25 يوليو/تموز الماضي بعد هجوم شنه التنظيم الإرهابي على مدينة السويداء وبعض قرى ريفها الشرقي، وتمكنت وحدات الجيش خلال هذه العملية العسكرية من تحرير أكثر من 2700 كيلومتر مربع وتطهيرها من تواجد مقاتلي تنظيم داعش، وحصار من تبقى منهم في عمق تلول الصفا التي أطبق عليها خلال الأيام الأخيرة حصارا محكما.

    الراجمات السورية تدمر تحصينات داعش الأخيرة في عمق الجرف الصخري بتلول الصفا
    © Sputnik . Bassem Haddad
    الراجمات السورية تدمر تحصينات "داعش" الأخيرة في عمق الجرف الصخري بتلول الصفا

    وشن تنظيم "داعش" في الـ 25 من شهر يوليو/ تموز الماضي هجوما على مدينة السويداء وعدد من القرى بالريفين الشرقي والشمالي في المحافظة، مستخدما انتحاريين مزودين بأحزمة ناسفة، إضافة إلى أعداد كبيرة من الإرهابيين المزودين بأنواع مختلفة من الأسلحة، هاجموا منازل المواطنين في قرى المتونة ودوما وتيما والشبكي بريف السويداء الشمالي، ما أسفر عن مقتل 215 مدنيا وإصابة نحو 175، واختطاف عشرات المدنيين معظمهم من النساء.

     

     

     

     

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الحرب على داعش في سوريا, الجيش السوري, سوريا
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