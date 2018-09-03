الأسد وظريف يؤكدان فشل المخططات الغربية ضد سوريا وإيران

القاهرة — سبوتنيك. ذكر بيان لرئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأسد استقبل ظريف والوفد المرافق له، وأكد الجانبان على "أن الضغوطات التي تمارسها بعض الدول الغربية على سوريا وطهران لن تثني البلدين عن مواصلة الدفاع عن مبادئهما وعن مصالح شعبيهما وأمن واستقرار المنطقة بأكملها".
وأوضح البيان "المشاورات في اللقاء تناولت مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، بالإضافة إلى القضايا المطروحة على جدول أعمال اجتماع القمة الثلاثي، الذي يضم روسيا وإيران وتركيا، المزمع عقده في إيران خلال الأيام المقبلة، وكان هناك تطابق في وجهات النظر حول مختلف القضايا".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)