الأسد وظريف يؤكدان فشل المخططات الغربية ضد سوريا وإيران

أكد الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الضغوط التي تمارسها بعض الدول الغربية لن تثنيهما عن مواصلة الدفاع عن مبادئهما، ومصالح شعبيهما، وأمن واستقرار المنطقة.

القاهرة — سبوتنيك. ذكر بيان لرئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأسد استقبل ظريف والوفد المرافق له، وأكد الجانبان على "أن الضغوطات التي تمارسها بعض الدول الغربية على سوريا وطهران لن تثني البلدين عن مواصلة الدفاع عن مبادئهما وعن مصالح شعبيهما وأمن واستقرار المنطقة بأكملها".

وأضاف البيان "لجوء هذه الدول لسياسة التهديد وممارسة الضغوط على الشعبين السوري والإيراني يعبر عن فشلها في تحقيق المخططات التي كانت قد رسمتها للمنطقة بعد أن وقفت في وجهها سورية وإيران".

وأوضح البيان "المشاورات في اللقاء تناولت مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، بالإضافة إلى القضايا المطروحة على جدول أعمال اجتماع القمة الثلاثي، الذي يضم روسيا وإيران وتركيا، المزمع عقده في إيران خلال الأيام المقبلة، وكان هناك تطابق في وجهات النظر حول مختلف القضايا".