إسرائيل تشارك في بطولة "غراند سلام" للجودو في أبوظبي

القدس — سبوتنيك. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، فإن "دولة الإمارات العربية المتحدة وافقت على السماح للاعبي الجودو الإسرائيليين بالتنافس في مسابقات "غراند سلام" الدولية في أبوظبي تحت علم إسرائيل، وعزف النشيد الوطني "هاتيكفاه" في حال فوز لاعب إسرائيلي بميدالية ذهبية".

© Sputnik . Alexander Vilf روسيا تحصد ميداليتين ذهبيتين وبرونزيتين في اليوم الأول من "جراند سلام أبوظبي" للجودو

وأضافت الهيئة نقلا عن الوفد الإسرائيلي المتواجد في أبوظبي بأن "مشاركة الفريق الإسرائيلي جاءت بعد أن هدد اتحاد الجودو العالمي بإلغاء المسابقات في أية دولة تمنع دولا أخرى من استخدام رموزها الوطنية".

ونقلت هيئة البث عن الاتحاد الدولي للجودو "ترحيبه بقرار دولة الإمارات"، وتأكيده أن القرار "يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام لدفع علاقات السلام بين دول العالم كافة".

وأشارت الهيئة إلى أن "لاعب الجودو الإسرائيلي، تال فليكير، كان قد فاز العام الماضي بالميدالية الذهبية في البطولة التي أقيمت في أبوظبي، غير أنه لم يتم رفع العلم الإسرائيلي وعزف النشيد الوطني، وتعهد رئيس الاتحاد الدولي للجودو العالمي مريوس فيزر، وقتذاك، بـ "عدم تكرار هذه الفضيحة".