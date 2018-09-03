رئيس البرلمان الأردني: هدف الكونفدرالية هو سلب الحق الفلسطيني

أكد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة أنه عندما تكون هناك دولة فلسطينية ذات سيادة يمكننا الحديث عن كونفدرالية مع الأردن، ونظرا لعدم توفر ذلك، فإن هذا الطرح قد يكون التفافا على اتفاقية السلام ووعود الحل النهائي، مؤكدا أن هذا الطرح هو سلب للحق الفلسطيني وليس كونفدرالية.

عمان — سبوتنيك. وقال الطراونة، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين، تعليقا على طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موضوع الكونفدرالية بين فلسطين والأردن على الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

© AFP 2018 / ABBAS MOMANI الرئاسة الفلسطينية تعلق على اقتراح "تأسيس كونفدرالية بين فلسطين والأردن" وقال الطراونة: "أتصور أن موقف الأردن ثابت، فعندما تكون هناك دولة فلسطينية ذات سيادة سنتحدث عن كونفدرالية".

وأضاف: "أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية تشرذمت بسبب المستعمرات، وبالتالي أين هي الدولة التي تتحدث عنها، لتعمل كونفدرالية مع الأردن، إلا إذا كان هذا التفافا على اتفاقية السلام ووعود الحل النهائي ومن ثم تجفيف منابع التمويل لللاجئين من خلال الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) والتضييق عليهم والتعامل معهم على أنهم مواطنون أردنيون".

ويصف الطراونة ما سبق بأنه "سلب للحق الفلسطيني وليس كونفدرالية"، ويشرح: "الشعب الفلسطيني يعيش الآن على أراض أردنية وأتصور أنه لا يوجد أي تمييز بين الأردني والفلسطيني، ولكن يجب أن يشعروا بأن هناك شعب فلسطيني لاجئ على أرض المملكة الأردنية الهاشمية وله الحق في العودة إلى فلسطين التي هي بلده الأم.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها أوقفت تمويلها للأونروا قطعياً، مما أثار ردود فعل شديدة حيال ذلك، وحول هذا الملف تحدث الطراونة بأن " البرلمان الأردني أخذ إجراء وخاطب البرلمان العربي أو اتحاد البرلمان العربي بأن يؤازر موقف الأردن"، كما أشار إلى الاجتماع الذي سيتم في جنيف خلال الشهر القادم لعرض بند طارئ من الأردن ودعمه عربيا".

وأضاف: "لقد أعددنا ردودا ومراسلات لجميع البرلمانات الأوروبية واللاتينية والإسلامية لمؤازرتنا في هذا الملف، وسوف لن نألوا جهدا في أن نحارب هذا القرار الجائر في كل منابر العالم".