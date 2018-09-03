الطراونة: نرحب بالمبادرة الروسية حول اللاجئين السوريين

أعرب رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، عن ترحيب بلاده بالمبادرة الروسية لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، مؤكدا في نفس الوقت، على أهمية العلاقة الاستراتيجية مع سوريا.

عمان — سبوتنيك. قال الطراونة في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" عن موقف الأردن من المبادرة الروسية بشأن عودة اللاجئين السوريين لديارهم: "نحن نرحب بأية مبادرة تخفف من الأعباء الملقاة على عاتق اللاجئين السوريين، لكن لن نزج باللاجئين السوريين. ما يخص المملكة الأردنية الهاشمية هو أن نضمن سلامة هؤلاء اللاجئين، نحن تقاسمنا معهم في الظروف الأصعب أعباء مالية كبيرة جداً، وتعرضنا إلى ضغوط ومن ثم خرجنا بأقل الأضرار، أو يكاد لا تكون هنالك أضرار".

وأضاف ردا على سؤال حول ما إذا كان يرى الظروف ملائمة لعودتهم: "بالتأكيد هنالك جزء منهم قد يكون مناسباً لهم العودة والعائلات قد تلتئم مع بعضها، هنالك ريفيون هنالك أبناء قرى مجاورة للحدود الأردنية، يعني جزء منهم يستطيع أن يذهب ويعود إلى مكان سكناهم السابقة".

وأكد رئيس مجلس النواب الأردني أن وفداً أردنيا كبيراً قد يتوجه إلى سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتاً إلى إدراك الأردن أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وضرورة عودتها بأسرع وقت.

وقال الطراونة، في المقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "البرلمان الأردني هو ممثل الشعب، ويمكن خلال أيام قليلة مقبلة أن يذهب وفد أردني كبير جداً (إلى سوريا)… العلاقة ستعود".

وأضاف أن إعادة فتح معبر نصيب الحدودي من مصلحة البلدين، وأتصور أنه لن تكون هناك شوائب في العلاقة بين البلدين كما كان في السابق، والأردن دولة ذات سيادة وتقدر مصالحها وتعرف أن هذه العلاقة استراتيجية ويجب أن تعود بأسرع وقت ممكن".