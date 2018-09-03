الطراونة: نرحب بالمبادرة الروسية حول اللاجئين السوريين

عمان — سبوتنيك. قال الطراونة في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" عن موقف الأردن من المبادرة الروسية بشأن عودة اللاجئين السوريين لديارهم: "نحن نرحب بأية مبادرة تخفف من الأعباء الملقاة على عاتق اللاجئين السوريين، لكن لن نزج باللاجئين السوريين. ما يخص المملكة الأردنية الهاشمية هو أن نضمن سلامة هؤلاء اللاجئين، نحن تقاسمنا معهم في الظروف الأصعب أعباء مالية كبيرة جداً، وتعرضنا إلى ضغوط ومن ثم خرجنا بأقل الأضرار، أو يكاد لا تكون هنالك أضرار".
وأكد رئيس مجلس النواب الأردني أن وفداً أردنيا كبيراً قد يتوجه إلى سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتاً إلى إدراك الأردن أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وضرورة عودتها بأسرع وقت.
وقال الطراونة، في المقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "البرلمان الأردني هو ممثل الشعب، ويمكن خلال أيام قليلة مقبلة أن يذهب وفد أردني كبير جداً (إلى سوريا)… العلاقة ستعود".
وأضاف أن إعادة فتح معبر نصيب الحدودي من مصلحة البلدين، وأتصور أنه لن تكون هناك شوائب في العلاقة بين البلدين كما كان في السابق، والأردن دولة ذات سيادة وتقدر مصالحها وتعرف أن هذه العلاقة استراتيجية ويجب أن تعود بأسرع وقت ممكن".
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