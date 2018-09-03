الحريري يقدم للرئيس ميشال عون "صيغة" لتشكيل حكومة جديدة

© Sputnik . Fedaa Shahin لبنان يشارك في فعاليات معرض دمشق الدولي

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري إنه التقى رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، مشيرا إلى أنه سلمه صيغة حكومة وحدة وطنية".

وأضاف، في تدوينة على "تويتر" اليوم الاثنين: "لا أحد يملك الصياغة إلا أنا والرئيس"، مضيفا: "لم نناقشها مع أحد وأفكارها أخذتها من كل القوى".

ومنذ الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/ أيار الماضي، تتنافس الأحزاب الرئيسية على الحقائب الوزارية في لبنان، بينما يبدي المسؤولون والمانحون الدوليون القلق من أن التأخير سيزيد من حدة المشاكل الاقتصادية في البلاد.

أبرز ما جاء في تصريح دولة الرئيس سعد الحريري بعد زيارته فخامة الرئيس ميشال عون @General_Aoun في #القصر_الجمهوري اليوم pic.twitter.com/E8yMMmosOZ — Saad Hariri (@saadhariri) ٣ سبتمبر ٢٠١٨

ويواجه لبنان مشكلة تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام، في الوقت الذي تتنافس فيه القوى السياسية على تشكيل الحكومة، بينما تستمر الحكومة الحالية في تصريف الأعمال.