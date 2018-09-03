الدفاع الروسية: مقتل 3 عسكريين سوريين في هجوم باللاذقية

أعلن قائد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فلاديمير سافتشينكو، أن المسلحين هاجموا يوم أمس 2 سبتمبر/ أيلول، مواقع للجيش السوري في اللاذقية باستخدام 5 طائرات مسيرة، ما أسفر عن مقتل 3 عسكريين وإصابة 9 آخرين.

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موسكو — سبوتنيك . وقال سافتشينكو للصحفيين اليوم الاثنين: "يوم 2 سبتمبر الجاري، نفذ مسلحو التنظيمات المسلحة غير الشرعية من مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب استفزازا جديدا ضد مواقع القوات الحكومية في جبال محافظة اللاذقية باستخدام 5 طائرات مسيرة محلية الصنع، وأسفر الهجوم عن مقتل 3 من عسكريي الجمهورية العربية السورية وإصابة 9 آخرين".

وتعاني سوريا منذ مارس/ آذار 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين، اللذين تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.

وتستمر عمليات إخراج المسلحين من مناطق تواجد المعارضة إلى شمال سوريا عبر عقد صفقات بوساطة مركز المصالحة الروسي، وقد تم إخراج آلاف المسلحين من الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي وريف حمص إلى محافظة إدلب شمالي سوريا.